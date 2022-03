Hackerek jártak a Roszatomnál

Hívatlan látogatók jártak az orosz atomipari óriásvállalat, a Roszatom belső információs hálózatán. Azt egyelőre nem tudni, h a behatolók csak szétnéztek, vagy le is másoltak bármit is, esetleg vittek-e a cég számára más meglepetést is a cselekményük során.