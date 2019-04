Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Halálos baleset az új Google-központ építésénél

Két munkás, valamint két, autóban ülő személy veszítette életét, amikor a Google éppen épülő központjának tetejéről lezuhant egy daru szombaton délután Seattle-ben - írta a Guardian híre alapján az Index.

A hatóságok egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet. Egyes források szerint a darut éppen szétszerelték, amikor a szél belekapott, és lesodorta a darabjait - írta a portál.

Az egyik szemtanú, Esther Nelson szerint tényleg nagyon erős szél fújt, és egyszer csak mintha a daru kettétört volna, az egyik fele rádőlt az épületre, a másik fele pedig az utcára zuhant úgy, hogy mindkét irányban akadályozta a forgalmat.

Jenny Durkan polgármester szerint hónapok is eltelhetnek, mire kiderül, mi történhetett.

A Google sajnálatát fejezte ki az eset miatt. A mélybe zuhanó daru az épületben is kárt tett, például több ablaka is betört és a képek alapján úgy tűnik, a tetőszerkezet is megsérült.