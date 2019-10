Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Használhatatlanná teheti a gépet a Windows 10 frissítése

Nem ér véget a Microsoft kálváriája a Windows 10-zel: az idén már több frissítésről derült ki, hogy komoly problémákat okozhat a felhasználóknak. Most sincs ez másként: a legutolsó két frissítés kékhalált és a böngésző működésképtelenségét is tapasztalták felhasználók.

Csak szeptemberben három Windows 10-hez kiadott frissítésről derült ki, hogy komoly problémákat okoz. Ezek között volt olyan, amely sérülékenységet okozott, de volt olyan is, amelyik a hanglejátszást tette lehetetlenné. Most viszont a Windows 10 október 8-i és 15-i javításairól derült ki, hogy több kárt okoznak, mint használnak.

A PC World arról ír, hogy a Windows Latest jelentése szerint a Windows 10 október 8-i és 15-i javításai is komoly fejfájásokat okoznak. A KB4517389 tönkre teheti a Start menüt és az Edge böngészőt, de most kiderült, hogy kékhalált is eredményezhet a frissítés telepítése után, amit a felhős szolgáltatások proxy drivere idéz elő. Kevésbé súlyos probléma, hogy egy dll-hiba miatt a Visual Basic 3-ban írt programok sem futnak többé, de ez egy 1993-as programnyelv.

A jelentések alapján a KB4520062-vel is baj van, ez a frissítés a Windows Defender ATP-t tette tönkre - teszi hozzá a PC World, amely szerint a Microsoft már dolgozik a problémák megoldásán.