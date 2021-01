Hátrányos helyzetű gyerekek iskolái kapnak segítséget a digitális oktatáshoz

A Vodafone és a Mozaik Kiadó a tanév végéig ingyenes mozaBook hozzáférést és 5 szabadon választható digitális könyvet biztosít mintegy 45 kistérségi iskola, összesen 1400 pedagógusa számára. Ezáltal ezekben a hátrányos helyzetű gyermekeket oktató iskolákban 13 ezer diák férhet hozzá minőségi digitális oktatáshoz - jelenette be a Vodafone.

A Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó együttműködése keretében a Vodafone Alapítvány Digitális Iskola Programjában résztvevő közel 45, jellemzően kistérségi, hátrányos helyzetű gyermekeket oktató iskola összesen 1400 tanára igényelhet ingyenes hozzáférést a Mozaik Kiadó könyveihez és oktatási szoftveréhez, a mozaBookhoz.

Tavaly a távoktatásra való átállás és az otthoni tanulás korábban nem tapasztalt kihívások elé állította a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat, ami még nagyobb nehézségeket jelentett a kistérségekben működő iskolákban - mondta Flakstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány főtitkára, aki szerint a Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó nekik szeretne segítséget nyújtani az ingyenes mozaBook hozzáféréssel.

A közlemény szerint az interaktív táblára és tanári számítógépre optimalizált mozaBook oktatási szoftver egyaránt alkalmazható tantermi és otthoni környezetben. Tantermi környezetben a tanár látványos, interaktív elemekkel és 3D-s jelenetekkel színesített prezentációkat mutathat be az interaktív táblán, míg távoktatás esetén otthonról is megtervezheti az órákat és meg is tudja tartani azokat a mozaBook segítségével.

A rendszer digitális könyvei a nyomtatott oktatási kiadványok szöveges és képi anyagát interaktívan használható 3D-modellekkel, videókkal, feladatokkal és tematikus eszközökkel teszik érdekesebbé. A mozaBookon túl a Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó 5 szabadon választható digitális könyvet is biztosít az tanároknak. A kedvezménnyel a Vodafone szerint több, mint 13 ezer, hátrányos helyzetű térségben élő diákhoz juthatnak el a minőségi digitális oktatás kínálta lehetőségek.

A Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó kedvezménye 6 hónapon át, egészen a 2020/2021-es tanév végéig vehető igénybe a Digitális Iskola Programban résztvevő tanárok számára - olvasható a Vodafone közleményében.