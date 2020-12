Herótja van a tömegtől? Ez lehet a megoldás

Sokak számára komoly visszatartó erő a karácsonyi konzumálásban a bevásárlóközpontokban ilyenkor már-már elviselhetetlen – és az idő fogytával egyre hisztérikusabb – tömeg. Jó hírünk van: elkerülhető a szardínia üzemmód.

Bárki számára ingyenesen használható, online platformon tette közzé a budapesti és Pest megyei plázák, hipermarketek és bevásárlóparkok látogatottsági adatait két hazai cég. A Helix Consulting és a CBRE Magyarország által közösen fejlesztett felület egyszerűen használható, az alkalmazásában csak ki kell választani a számunkra érdekes kereskedelmi egységet. A megjelenő, naponta frissülő táblázat színezése megmutatja, hogy a hét egyes napjain és óráiban mennyire nagy, vagy éppen alacsony az adott bevásárlóközpont forgalma.

Az alkalmazással bárki megtervezheti vásárlása időpontját, elkerülve a legzsúfoltabb órákat. Ugyanígy, ha valaki csak bizonyos időpontokban ér rá, megkeresheti, melyik hozzá közeli bevásárlóközpont a legkevésbé zsúfolt az adott időszakban. A felület használatával nemcsak rövidíthető az adott áruházban töltött idő, de jelentősen csökkenthető a koronavírus-fertőzés kockázata is.

A jelen pillanatban Európában egyedülálló, LocSight néven futó kereskedelmi-térinformatikai szolgáltatás mobiltelefonról is használható.

Az alkalmazás tetszik a kormánynak is, államtitkári szinten méltatják. "A koronavírus-járvány idején az emberélet megóvása az első. A családok megélhetésének biztosítása érdekében azonban a gazdaságot is működésben kell tartani. A plázák zsúfoltságát mutató LocSight rávilágít, mekkora jelentősége van az adatalapú innovációnak a járvány elleni küzdelemben is" - mondta György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.