Hogyan lehet túlélni több hónap kényszerszünetet a vendéglátásban?

Online beszélgetéssorozatunkban kedden 14 órától Zsidai Zoltán Roy, Zakar Kata és Hlatky-Schlichter Hubert étterem-tulajdonosok véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy mi lesz a budapesti és vidéki éttermekkel.

A vendéglátást sújtották talán a legjobban a vírushelyzettel járó korlátozások, és a kiszállítás, vagy a terasznyitás sem jelent feltétlenül megoldást. Egyelőre ez is csak vidéken jelent segítséget, mert a fővárosban továbbra is csak elviteles rendeléseket adhatnak ki az éttermek.

Így most meghívott előadóinkkal arra keressük a választ, hogyan és milyen gyorsan reagáltak az éttermek a kialakult helyzetre? Akik kiszállítanak, mire helyezik a hangsúlyt, hogyan szervezték át a folyamataikat? Már látható ennek az eredménye? Mennyi időre elég ez a túléléshez? Vidéken már a teraszok kinyitottak, mik az első tapasztalatok? Milyen biztonsági intézkedéseket hoztak, mekkora forgalomra számítottak, ehhez képest hogy alakult az első két hét?

A beszélgetés résztvevői:

Hlatky-Schlichter Hubert, a KIOSK, a Leo és a Michelin-csillagos Babel Budapest tulajdonosa

Zakar Kata, a köveskáli Kővirág tulajdonosa

Zsidai Zoltán Roy, a Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonos-ügyvezetője

Moderátor: Szauer Judit gasztro-kommunikációs tanácsadó

