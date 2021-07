A fogyasztói virtuális valóság piaca versenyképesebb, mint valaha, – ami elsősorban az Oculus Quest 2-nek köszönhető –, ugyanakkor a Valve Index és a HP Reverb G2 is magasra tette a lécet az otthoni VR-élmény terén. A szektor másik meghatározó szereplője, a HTC bár mostanában az üzleti felhasználók felé fordul, a legújabb szemüveggel újra az otthoniakat szeretnék meghódítani.

Az új szemüveg specifikációt tekintve az egyik legerősebb készülék a piacon, a tajvani vállalat szerint kategóriájában a legjobb kijelzővel rendelkezik. Ami bár verhetetlen vizuális élményt nyújt a versenytársak termékeihez képest, olyan hardverelemekkel párosul, amiket még az egyébként prémium VR szemüvegnél is érdemes figyelembe venni.

Vive Pro 2 headset Kép: HTC

Nincs többé rosszullét

Az új VR headset a kategóriájában elérhető legnagyobb felbontású kijelzővel érkezik, a 4896 x 2448-as kombinált felbontás mellé 120 fokos maximális látószög és 120 Hz-es képfrissítési frekvencia párosul. Ez hatalmas előrelépés az elődjéhez képest, látvány terén összemérhetetlen a különbség. A gyártó jelentős lépéseket tett hardverben, ugyanis az új LCD kijelző nemcsak magasabb szemenkénti felbontást és képfrissítést tesz lehetővé, hanem felszámolja az úgynevezett „screen-door” effektust – a pixelek közötti rácsok láthatóságát –, ami leginkább felelős a rosszullétekért. Ezzel mindenkorra elhárul az egyik legnagyobb akadály, ami sokaknak pokollá tette egyaránt az otthoni és üzleti célú virtuális valóság élményét.

A kényelmesebb használat azonban nem minden, ugyanis a megnövelt felbontásnak köszönhetően például a szöveg is sokkal könnyebben olvasható távolról, így nem kell centikre lenni ahhoz, hogy láthassuk az apróbetűket. Ez pedig otthoni használat mellett munka közben is hasznos, főként azért, mert rengetegen használják a HTC rendszereit üzleti célokra.

Emellett természetesen nem csak a szöveg néz ki jobban: az úttörő kijelző miatt minden tisztábbnak és élesebbnek tűnik, így összességében sokkal szebb képminőséget nyújt, mint az előző generációs headsetek.

Nyaktorna mellett bárki hordhatja

Ergonómia szempontjából a Vive Pro 2 külsőre teljesen megegyezik elődjével, ami alapvetően egy meglehetősen kényelmes kialakítást jelent, széleskörű testreszabási lehetőségekkel. A headset rendelkezik egy fizikai IPD- beállítással, amivel a lencsék távolságát szabályozhatjuk 57-72 mm-ig, valamint a szemtávolság mértéke is módosítható, így mindenki kitapasztalhatja a számára komfortos állapotot. Azért is érdemes időt fordítani a megfelelő beállításra, mert kizárólag ebben a „sweet spot” nevű szűk keresztmetszetben kapjuk a legélesebb képet.

A szemüveg lencséinek másik fontos tulajdonsága a látómező (field of view), aminél érdekes megoldást választott a HTC: a függőleges látószög rovására növelték a horizontális teret, ami voltaképpen olyan érzést kelt, mintha egy ultraszéles monitoron keresztül szemlélnénk a virtuális világot. A készülék viselése közben egyetlen kellemetlenséget találtunk: a fejszett arcbélésének alsó részén gyakran beszűrődött a fény, ami sajnos néha kizökkentett az élményből.

Bár a tesztidőszak alatt ritkán fordult elő, érdemes hozzátenni, hogy – leginkább a robosztus kijelző miatt – voltak melegedési problémák, ami a lencsék bepárásodása miatt megnehezítette a több órás használatot. Az is fontos tényező, hogy az egyébként komfortos szemüveg súlyát tekintve nehezebb darab, továbbá orrnehéz, ami főleg az olyan mozgást igénylő játékok esetében volt fárasztó, mint a Beat Saber vagy a Superhot VR.

Emellett ami – jó értelemben – azonnal feltűnt a headset használata közben, az a beépített fejhallgató. Elődjéhez hasonlóan állítható hangszórókkal rendelkezik, és bár van lehetőség harmadik féltől származó megoldással helyettesíteni, valójában nem érdemes. Az integrált fülhallgató meglepően jól szól, a hangminőségre biztosan nem lehet panaszkodni. Ugyan a szintén beépített mikrofont végül nem próbáltuk a tesztidőszak alatt, a Road to VR szakportál szerint bár hétköznapi célokra megfelel, nem feltétlen csúcsdarab.

Továbbra is hibátlan mozgáskövetés

A Vive Pro 2 a dobozból kivéve nem önálló headset: a rengeteg kábel és tartozék mellett szükség van egy nagy teljesítményű PC-hez vagy laptophoz, hogy érdemben használni tudjuk. Lehetőség van ugyan – alacsonyabb képminőség mellett – vezeték nélküli adapterrel működtetni, de ez megemeli az egyébként is prémium kategóriás szemüveg árát. A készülék teljes eszközcsomagjához két darab Steam-féle érzékelőt, valamint egy pár kontrollert kapunk.

A mozgáskövetésre továbbra sem lehet panasz, hiszen a rendszer minden mozdulatot azonnal érzékel a külső bázisállomásoknak hála. Ez olyan külső kamerákat jelent, amiket állványokra, falra vagy polcokra kell felszerelni a szobában, meghatározott magasságban. A SteamVR követőrendszere legfeljebb 10 x 10 méteres játékteret kínál, amin belül viszont még a lélegzetvételünket is le tudná követni. A kétségkívül megbízható szisztéma – ellentétben a beépített kamerás megoldásokkal – még gyengén megvilágított környezetben is hibátlanul működik, ugyanakkor felállítása sokaknak fejfájást okozhat.

Vive Pro 2 full-kit csomag tartalma Kép: HTC

A vezérlő nem mai darab

Bár a bázisállomások a tesztidőszak alatt a kitűnően működtek, ez a kontrollerekre már csak korlátozottan volt igaz. Az első generációs Vive vezérlőpáros már a korát mutatja, ráadásul adódtak érzékelési problémák a kéthetes használat közben, valamint az egyik kontroller a vártnál gyorsabban merült. A 2016-os modellek ugyan még mindig teljesen alkalmasak kereskedelmi alkalmazásoknál, a piacon már vannak sokkal könnyebb és kompaktabb alternatívái. A HTC egyébként is áttért egy modernebb vezérlőszabványra más készülékeknél, például a Vive Cosmos és a legújabb Vive Focus 3 headset mellé is korszerű kontrollereket kapunk.

A termék mindemellett szerencsére kompatibilis a versenytársak vezérlőivel, így kedvünk szerint használhatunk akár egyszerre két különbözőt is. Továbbá a SteamVR ökoszisztéma ajtót nyit olyan kiegészítők hozzáadására, mint a Vive Tracker, ami lehetővé teszi akár a teljes test mozgáskövetését.

A régebbi is elviszi, de nem árt beújítani

A HTC szemüvege ugyan gond nélkül használható önmagában a Steam program segítségével, a gyártó korábbi VR készülékeivel ellentétben kapott egy saját szoftvert is, amit elsőkörben automatikusan feltelepít a rendszer. A Vive Console névre keresztelt kis alkalmazás kezeli többek között a kijelző felbontását és a képfrissítést, valamint egyéb hasznos funkciókat is találunk a beállítások között. Ez az első headset, ami támogatja a „vizuálisan veszteségmentes” – azaz szemmel észrevehetetlen – tömörítést, ami lehetővé teszi, hogy a szemüveg alacsonyabb teljesítményű gépeken is remekül fusson. Természetesen ne legyenek illúzióink, az 5K-s kijelző tündökléséhez ugyanis elengedhetetlen egy legalább középkategóriás grafikuskártya, ami – többek között az eltökélt kriptobányászok miatt – továbbra sem olcsó befektetés.

A Vive Console egyébként felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik, ugyanakkor a szoftveres interakciók terén voltak kellemetlen meglepetések. A tesztgépen alapból meglévő SteamVR bővítmény miatt többször újra kellett kezdeni az illesztőprogram telepítését, valamint gyakran indokolatlanul összeomlott a két alkalmazás. Szerencsére a rendszer felállításának gondjait végül a teljeskörű újratelepítés orvosolta, a szoftver láthatóan igényel némi finomhangolást.

Amint csatlakoztattuk a hardvert, majd megküzdöttünk a szükséges bővítmények és illesztőprogramok telepítésével, tűpontosan beállítottuk a kamerákat és a kontrollereket, sokan biztosan a Steam áruház felé vennénk az irányt. A HTC azonban szeretne gondoskodni arról is, hogy ne kelljen messzire menni tartalmakért, ugyanis a Viveport alkalmazásbolt temérdek VR-címmel várja a felhasználókat. A program használata ugyan teljesen opcionális, mindenképpen érdemes kipróbálni az Infinity szolgáltatás ingyenes próbaverzióját, amely előfizetéses alapon biztosít hozzáférést több száz játékhoz és applikációhoz.

Azonban a Viveport esetében érdemes kiemelni, hogy a folyamatosan bővülő kínálat dacára sem közelíti meg a Steam felhozatalát, – ahol jópár címet kedvezőbb áron, vagy akár díjmentesen is kosárba tehetünk –, sokszor a legnépszerűbb játékok terén akadnak hiányosságok az alkalmazásboltban.

Vive Pro 2 oldalnézetből Kép: HTC

A szépségnek ára van

Ez egyértelműen egy prémium árú VR-eszköz, a Valve Index-hez hasonlóan pozícionálva, valamint lényegesen drágább, mint a jóval gyengébb hardverrel rendelkező Oculus Quest 2. Ugyan némi pénzmegtakarítással élhetnek azok, akik már használták a korábbi HTC Vive rendszereket, mivel a régebbi tartozékok párosíthatók a Pro 2-vel – beleértve a nyomkövető bázisállomásokat és az előző generációs kontrollereket –, ettől még közel sem aprópénz azoknak, akik újonnan készülnek belevágni a virtuális valóságba.

Bár megvehetjük csak a headsetet 800 dolláros (körülbelül 237 ezer forint) kezdő áron – ideális megoldás, ha alapból rendelkezik valaki SteamVR bázisállomásokkal és vezérlőkkel – a teljes csomaghoz azonban, ami tartalmazza a szükséges kiegészítőket, 1400 dollárral (kb. 414 ezer forint) kell a kasszához állnunk. A Vive Pro 2 megszaladt árazására azért nehéz mentséget találni, mert PC-s VR kategóriában a hasonló árszabású Valve Index eszközcsomagja kínálja a technológia vezető kontrollerét, a HP Reverb G2 pedig - ugyan gyengébb specifikációkkal rendelkezik - kedvezőbb költségvetés mellett szerezhető be.

Az otthoni virtuális valóság piacán egyre szélesebb a kínálat, ami ugyan a technológia megjelenése óta áhított állapot, alaposan megnehezíti a headset-választást. A szóban forgó VR szemüvegnél számításba kell venni, hogy a mozgáskövetés megbízható ugyan, felállítása ezzel szemben sokszor túlságosan összetett folyamat. Azoknak is érdemes átgondolni a vásárlást, akik hordozható és könnyű virtuális élményt szeretnének, valamint szűk költségvetést remélnek. A nagy összegű hardverberuházás ugyan egyeseket alapból elriaszthat, amennyiben valaki megfelelő méretű játéktérrel rendelkezik – esetleg meglévő VR hardverrel is – valamint a legszebb vizuális élményre vágyik, a Vive Pro 2 nem fog csalódást okozni. Valamint a páratlan kijelző képminősége amellett, hogy szédítő látványt nyújt, irányadó lehet a technológia többi szereplőjének is.