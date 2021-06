Rekordszámú, 160 magyar diák részvételével zajlott a Huawei Technologies Seeds for the Future elnevezésű tehetségprogramja, amely a 2020/21-es évben rendhagyó módon, online avatta be az egyetemi hallgatókat az úttörő IT-technológiák rejtelmeibe. A nyolc napos, intenzív digitális tanfolyamon a jövő mérnökei az 5G, a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása mellett vezetői elméletet is tanultak és elmélyedhettek a kínai közösségi média kultúrájában.

A 2008-ban elindított Seeds for the Future programot évek óta Kínában, a Huawei Technologies központjában rendezték meg, ahova a világ minden tájáról, köztük Magyarországról is érkeztek egyetemi hallgatók. A Covid-19 járvány miatt a korábbi kínai technológiai tanulmányút helyett, a Huawei a digitális térben szervezte meg a tehetségprogramját – idén egy 8 napos, intenzív online tanfolyam formájában. A SEEDs-ben az indulása óta mintegy 9 ezer diák vett részt közel 130 országból, tavaly a digitális platformnak köszönhetően többen tudtak csatlakozni, több mint háromezren. A legnagyobb számban magyar hallgatók.

A SEEDs program azért egyedülálló mert az egyik legbővebb tematikájú infokommunikációs online oktatási platform. A résztvevők találkozhattak a globális ipar vezető szakértőivel, tanulmányozhatták a legújabb infokommunikációs technológiákat, valamint olyan tartalmakat, mint a kiberbiztonság és a fenntarthatóság. A diákok bekapcsolódhattak 131 ország és régió közel 9 ezer öregdiákjának egy valóban globális közösségébe is, akik ugyanolyan szenvedéllyel fordulnak a jövő technológiái felé – mondta Colin Cai. Hozzátette, hogy a globálisan sikeresen részvevő SEEDs-esek harmada lány. A Huawei magyarországi vezérigazgatója kiemelte, a program elsődleges célja, hogy a hallgatók valós, gyakorlati ismereteket szerezhessenek a világ egyik vezető technológiai vállalatától, ezzel is közelítve egymáshoz az egyetemen megszerezett tudást és az iparág által megkövetelt készségeket.

A kiberbiztonság volt a legnépszerűbb kurzus

A tavaly novemberben és idén áprilisban zajló programra rekordszámú, közel 200 magyar mérnökhallgató jelentkezett, akik közül 160 kiválasztott vehetett részt a kötelező és választható kurzusokat egyaránt tartalmazó tanfolyamon. A magyar hallgatók többsége az Óbudai Egyetemről, a győri Széchenyi István Egyetemről érkezett, de az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet, a Miskolci Egyetemet és a Pannon Egyetemet is képviselték. A hallgatók megismerhették belülről is a Huawei-t, a legújabb technológiai trendeket, és felfedezhették a kínai technológiai ökoszisztémát, valamint a legjobb szakemberektől tanulhattak és belekóstolhattak a kínai kultúrába is. Emellett az idei, második félévben részletesebb információt kaptak a kínai élő közvetítések kultúrájáról, beleláthattak a kínai közösségi média működésébe, valamint beszélgethettek a Huawei Kínában élő külföldi vezetőivel tapasztalataikról és véleményeikről.

Colin Cai, a Huawei magyarországi vezérigazgatója Kép: Huawei

A képzés során alap- és középszinten tanultak olyan technológiákról, mint az 5G, a felhőalapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia és az intelligens otthonok működése, de az online órák a Dolgok Internetét és a Huawei mobil ökoszisztémájának, a HMS-nek a működését is érintették. A legnépszerűbb kurzus továbbra is a kiberbiztonság volt.

A „Tech4Good” interaktív, digitális oktatási módszerben a diákok kisebb csoportokban beszélhették meg a tanultakat és folytathattak vitákat, kerekasztal beszélgetéseket. A győztesnek választott magyar projektek egyike egy olyan weboldal létrehozása volt, mely összekapcsolja a hallgatókat a vállalati munkaadókkal, valamint egy alkalmazás mely segít összegyűjteni a nem kívánt termékeket.

A különböző kultúrák mellett a különböző technológiák iránti nyitottság kulcsfontosságú az önfejlesztés és a világ fejlődésének szempontjából. Az infokommunikációs technológia nagymértékben megváltoztatta az üzleti modelleket és az ügyfelek elvárásait, így az ilyen típusú képzések kulcsfontosságúvá váltak a modern, digitális, üzleti kor kihívásainak kezelésében. A Seeds for the Future program egyik fő célja a tudás átadása kontinensek, országok, vállalatok és egyetemek között, és nagyon élveztük, hogy részesei lehettünk – mondta az évadzáró eseményen Földi Bianka, a program egyik résztvevője.

Vezető iparági szakértőktől tanulhatnak

A tanfolyamon élő, online előadások és eLearning platformról letölthető írásbeli feladatok is várták a tanulókat. A szemináriumokon a kiberbiztonság és a digitális transzformáció szakértői tartottak előadást. Az egyik fontos cél az üzleti tevékenységet és a stratégiai döntéseket befolyásoló témák áttekintése, de emellett bónusz kreditékért a sikeres emberek 7 szokását, a kultúrák közötti munkavégzést és stratégiai vezetési modelleket is elsajátíthatták a hallgatók.

Az infokommunikáció nagymértékben megváltoztatta az üzleti modelleket és az ügyfelek elvárásait, így kulcsfontosságúvá vált az olyan új szakemberek képzése, akik technikai tudásukkal képesek kezelni a modern kor kihívásait. Éppen ezért tartom rendkívül fontosnak és jónak az évek óta futó Seeds for the Future porgramot, amelynek keretében a fiatal mérnöktehetségek gondozását a Huawei Technologies ennyire komolyan veszi. A társadalmi felelősségvállalásban minél aktívabban részt kell venni a gazdasági szereplőknek Magyarországon – mondta dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára.