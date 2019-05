Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Huawei-szankciók: az SD-kártyáktól is eltiltják a gyártót

A Google, a Microsoft és az ARM után egy újabb piaci szereplő is korlátozza a Huaweit: a memóriakártya-szabványt felügyelő SD Association is ejtette a kínai mobilgyártót. Egyre jobban beérnek Donald Trump szankciói.

A hét elején kezdődött el a Huawei kálváriája, miután Donald Trump szankciókat vezetett be a cég ellen és eltiltotta az amerikai cégeket a partnerségtől a kínai gyártótól, arra hivatkozva, hogy az nemzetbiztonsági veszélyt és termékein keresztül kínai adatgyűjtést biztosít. Első körben a Google tiltotta el az Android operációs rendszer használatától, majd az ARM chipgyártó függesztette fel beszállítói szerződését, így chipek nélkül maradt a Huawei. Majd a Microsoft vette ki a támogatott termékek listájáról az egyik gépüket.

Az SD memóriatárolási szabványt felügyelő SD Association is rövid távon kivágta a Huaweit a tagjai közül, természetesen a Trump-féle rendeletre hivatkozva. Ez azt jelenti, hogy a mostantól piacra kerülő Huawei készülékek nem használhatnak SD vagy microSD kártyát tárhelybővítésre - számol be az újabb szankcióról a PC World.

A korábban megvásárolt telefonokra ez természetesen nem vonatkozik.

Sajtóhírek szerint a Wi-Fi szabványért felelős Wi-Fi Alliance is "ideiglenesen felfüggesztette" a Huawei tagságát, valamint a kínai gyártó önként távozott a RAM szabványokért felelős JEDEC szervezetből is. Így szinte tényleg elmondhatjuk azt, hogy a jelenlegi helyzet szerint a Huawei képtelen továbbra is Androidra épülő, mai technológiákkal felszerelt mobiltelefont fejleszteni és gyártani - írja még a szakportál.

Donald Trump elnök bejelentette, hogy a kereskedelmi háború lezárását célzó kínai tárgyalásokon a Huawei ügyével is hajlandó foglalkozni.

A cég természetesen tagadja, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, és bíznak a helyzet mihamarabbi rendezésében.