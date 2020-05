Idegesítő trükkel számol le a Chrome

A Google böngészője korlátozni kezdi azokat a weboldalakat, amelyek visszaélésszerűen ráerőltetik a felhasználókra a felugró értesítések engedélyezését.

Sok weboldal, szolgáltatás esetében hasznos, hogy a böngészőben értesítéseket küldenek a felhasználóknak, ha valamilyen őket érdeklő új hír, vagy frissítés, netán üzenet érkezett a számukra. Voltak ilyen emailkliensek, közösségi oldalak, de még hírportálok is. Manapság azonban már a weboldalak egyre szemtelenebb módon próbálják meg spamelni a felhasználókat ezzel a funkcióval.

A Google tett már lépéseket a felugró értesítések számának korlátozására, most azonban lecsap majd azokra az oldalakra, amelyek trükkösen ráveszik a felhasználót, hogy engedélyezze ezeket - írja a PC World, amely szerint már négy frissítéssel ezelőtt is, ha a felhasználó kérte, akkor blokkolta ezeket az értesítéseket, most viszont már hathatóbb lépéseket tesznek.

A Chrome 84-gyel kezdve, idén júliustól mindezt kiterjesztik minden olyan oldalra, amely visszaél az engedélykérésekkel. Amennyiben ilyet tapasztal a Google, akkor a Search Console segítségével értesíti annak tulajdonosát: onnantól kezdve 30 napja marad változtatni.

Nem régiben egy biztonsági frissítést is kapott a Chrome, amely egy komoly kiskaput orvosolt, amelyen keresztül a hackerek megtámadhatták a böngészőt és a felhasználó számítógépét.