Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így halad a magyarországi szélessáv kiépítése

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot (NTG) üzemeltető MVM NET Zrt. jelentős szerepet vállal az állami stratégiai távközlési fejlesztésekben, amely részben uniós támogatásokból valósulnak meg. Az MVM NET emellett azt is tudatta: az elnyert kivitelezések megvalósításához halasztást is kért, így a fejlesztések több járásban 2020. szeptember végére készülhetnek el.

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot (NTG) üzemeltető MVM NET Zrt. jelentős szerepet vállal az állami stratégiai távközlési fejlesztésekben, mind a nyílt, mind pedig a kiemelt pályázatokban. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) megfogalmazott célok megvalósulását 2014 és 2020 között többek között a Széchenyi 2020 Programon belül meghatározott és az Európai Bizottság által 2015-ben jóváhagyott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében elérhető Európai Uniós támogatások segítik - közölte az MVM NET.

A beruházások között szerepel többek közt új generációs hozzáférési (NGA) és felhordó hálózatok fejlesztése, a lakosság szélessávú internet-elérési lehetőségeinek bővítése, valamint az intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak javítása is. A fejlesztések emellett érintik a kormányzati hálózatok konszolidációját, kapacitásainak, teljesítményének növelését, a kormányzati célú hálózat területi lefedettségének és kapacitásának növelését, illetve a köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati, valamint az oktatási igények lefedéséhez szükséges szélessávú internet elérésének javítását is - olvasható a cég közleményében.

A munkálatok részeként zajlik a Szupergyors Internet Programhoz (SZIP) kapcsolódó beruházás tervezése is. A SZIP eredeti célja, hogy a nagyarányú hálózatfejlesztések eredményeképp minden magyar családnak, háztartásnak, vállalkozásnak, közintézménynek lehetősége legyen a legalább 30 Mbit/s sebességű szupergyors internet-szolgáltatás igénybevételére és hogy ez a hálózati infrastruktúra piaci szereplők bevonásával épüljön ki a még ellátatlan területeken. Az MVM NET 13 járásban nyert és kötött támogatási szerződést a hálózat megvalósítására.

Az elnyert kivitelezések megvalósításához az MVM NET hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, így a fejlesztések kiépítésének határideje 2020. szeptember 30-ra módosult az alábbi járásokban: Bajai, Keszthelyi, Körmendi, Balassagyarmati, Pásztói, Devecseri, Sümegi, Gyöngyösi, Mórahalmi, Celldömölki, Pápai, Békéscsabai, Kaposvári. Az MVM NET a felsorolt járásokban megkezdte a munkát és a vállalt határidőre be is fejezi a hálózatok kiépítését - olvasható a közleményben.