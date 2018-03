Ilyen még nem volt - nagy dobás a Vodafone-tól

A fiatalok több mint egyötöde teljesen elveszítette az önbizalmát: aggódnak, hogy még a legalapvetőbb munkakörök betöltéséhez sem rendelkeznek megfelelő készségekkel. A helyzet Magyarországon sem mutat rózsás képet, ha a digitális készségekről van szó. A Vodafone ezen a helyzeten szeretne javítani, ezért elindított egy digitális készségekkel és munkakörökkel foglalkozó karriertanácsadó programot, amely a jövő munkaköreire összpontosít elsősorban. Az applikáció készségeket mér és tréninglehetőségeket ajánl az álommunka elérése érdekében.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organisation - ILO) becslése szerint több mint 200 millió fiatal vagy munkanélküli, vagy van ugyan munkája, de szegénységben él. Sok országban a munkanélküliség még mindig nagyon magas a fiatalok (18-24 éves korosztály) körében: az EU tagállamai közül Olaszországban 38, Spanyolországban 39, Görögországban 47 százalék volt 2016-ban. (Magyarországon a KSH szerint 10,6 százalék körül van.)

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, mert a fiatalok többsége alacsony minőségű munkát végez - hítva fel a figyelmet Susana Puetro Gonzales, az ILO fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó szakértője a Vodafone brüsszeli rendezvényén.

Korábbi tanulmányok arra is rámutattak, hogy amennyiben egy fiatal a tanulmányai befejezése után hosszabb ideig nem talál munkát, az egész élete során negatívan befolyásolhatja az önbizalmát, az önmagába vetett hitét és az általános jóllétét.

Paradox módon a fiatalok körében mért munkanélküliség aközben emelkedik, hogy a legkülönfélébb szektorokat képviselő, különböző méretű vállalkozások számára problémát okoz a jövőbeli növekedés szempontjából kritikus fontosságú digitális technológiai munkakörök betöltése. Az Európai Bizottság becslése szerint 2020-ig mintegy félmillió digitális munkakör marad betöltetlen az Európai Unióban.

Sötétben tapogatóznak a fiatalok

A Vodafone megbízására a YouGov közvélemény-kutató cég 15 országban - köztük Magyarországon - kérdezett meg hatezer 18-24 év közötti fiatalt jövőbeli karriercéljaikról és aggodalmaikról, illetve arról, hogy mennyire gondolja magát felkészületlennek a digitális gazdaságban való részvételhez, annak ellenére, hogy ez a korosztály képviseli az első, már 'digitálisnak született' generációt.

A magyar fiatalokat is bevonó Vodafone-YouGov 'Az iGeneráció helyzete' című felmérés megállapította, hogy a megkérdezett fiatalok 67 százalék nyilatkozott úgy, hogy alig vagy egyáltalán nem részesült karrier tanácsadásban a tanulmányai alatt vagy azok befejezése óta. Magyar viszonylatban ez a megkérdezetteknek kétharmadára igaz.

Azok közül, akik részesültek karrier tanácsadásban, csupán 15 százalék nyilatkozott úgy, hogy a kapott tanács jövőorientált, digitális munkakörökre is kiterjedt. A megkérdezetteknek 38 százaléka érezte úgy, hogy az általa kapott tanács csakis a hagyományos, nem digitális munkákra korlátozódott, 22 százalénak pedig az volt a véleménye, hogy 'elavult' karriertanácsot kapott.



Forrás: Vodafone, YouGov

A megkérdezettek több mint fele (56 százalék), a magyar fiataloknak pedig 60 százaléka gondolja úgy, hogy a generációja előtt álló legnagyobb kihívás az, hogy bármilyen jól fizető, állandó munkát találjon. Ez az arány a fiatal nők körében eléri a 64 százalékot.

A megkérdezett fiatalok több mint egyötöde (23 százalék) láthatólag teljesen elveszítette az önbizalmát: aggódnak, hogy még a legalapvetőbb munkakörök betöltéséhez sem rendelkeznek megfelelő készségekkel. Ráadásul a kutatás szerint a magyarok fiatalok egyharmada ezzel szemben azt gondolja, hogy nem rendelkezik megfelelő készségekkel ahhoz, hogy élvezhető munkát találjon.

Ennek ellenére a válaszokból az is kiderült, hogy a magyar fiatalok többsége úgy gondolja, hogy az életszínvonal javulni fog a következő 20 évben, illetve 15 százalékuk gondolja, hogy nem fog tudni magának saját otthont vásárolni.



Forrás: Vodafone, YouGov

Tanácsadás a jövőre

Ezen a helyzeten javítandó, a Vodafone most elindított egy olyan programot, amely a fiataloknak leginkább a jövő álláslehetőségeit központba állító tanácsadást biztosít. A "What will you be?" a maga nemében a világ legnagyobb kezdeményezésének számít.

Egyetlen társadalom sem képes jól teljesíteni, ha fiataljainak jelentős része nem talál munkát - mondta Vittorio Colao, a Vodafone Csoport vezérigazgatója. Colao szerint idővel minden munkahely digitalizálódik, ami egyre nagyobb keresletet teremt a technológiai készségek fokozatosan bővülő körére, ezért a Vodafone szeretné az új generációt összekötni a munka új világával.

Az elmúlt év során a Vodafone szakpszichológusokkal, karrier tanácsadókkal és oktatási vállalkozásokkal közösen kidolgozott egy okostelefon-alapú szolgáltatást, a ‘Future Jobs Finder'-t, amely segít a fiataloknak eligazodni és irányt adni a jövő munkavilágában és megtalálni a képességeikhez jobban passzoló állást. Emellett az applikáció ingyenes online digitális készségfejlesztő tréninglehetőségeket is ajánl a felhasználók javára.

Így működik A szolgáltatás először egy gyors pszichometriai tesztsorozaton vezeti végig a felhasználót, amelynek célja az egyén adottságainak és érdeklődési körének felmérése, majd ezek összepárosítása a digitális területek közül számára legmegfelelőbb munkakörökkel. Ezt követően az alkalmazás a felhasználót a saját környezetében található, konkrét munkalehetőségekhez irányítja - beleértve a Vodafone-nál elérhető álláslehetőségeket is. A felhasználók ezenfelül releváns online digitális készségfejlesztő tréninglehetőségeket is el tudnak érni, köztük számos díjmentes kurzussal . A tesztek kitöltését követően a felhasználók egy összefoglalót is kapnak készségeikről és érdeklődési körükről, amit szakmai önéletrajzukban is felhasználhatnak, vagy amikor éppen egy állásra jelentkeznek.

A Vodafone emellett azt is bejelentette, hogy jelentősen növelni kívánja azon fiatalok számát, akik a vállalatnál lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlenül szerezzenek tapasztalatot digitális munkakörnyezetben. A vállalat világszerte bővíteni fogja meglévő gyakornoki és frissdiplomás programjait, 2022-re akár százezer fiatal elérését megcélozva - derül ki a cég közleményéből.

Mindezzel együtt Vittorio Colao újságírói kérdésre hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem a munkaerő toborzásáról szól. A vezérigazgató szerint riasztó, hogy a fiatalok nem megfelelően látják a jövőt, fontos az optimizmus és egy pozitív jövőkép biztosítása a fiatalok számára, ebben próbálnak segíteni a mostani kezdeményezéssel. A cél pedig, hogy a fiatalok találjanak munkát - nem feltétlenül a Vodafone-nál - és ebben szeretne a vállalat is részt vállalni - tette hozzá.

Ez egy stratégiai megközelítés a Vodafone részéről. Azt szeretnék, ha ezt a kezdeményezést mások is lemásolnák - hangsúlyozta a Vittorio Colao a Napi.hu kérdésére válaszolva.

Hatalmas lehetőség lenne

A digitális gazdaság hatalmas lehetőségeket rejteget a fiataloknak szóló minőségi munkalehetőségek megteremtésében, és abban, hogy a fenntartható működés és fejlődés katalizátorává váljon - mondta Guy Ryder, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatója. Ryder ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt a potenciált azonban csak akkor lehet kiaknázni, ha a fiatalok rendelkeznek a gyorsan változó gazdaság által megkövetelt készségekkel. Ebben segíthetnek olyan eszközök, a megfelelő irányba tudják terelni őket.

Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország hr vezérigazgató-helyettese a YouGov kutatására utalva rámutatott: a kutatás szerint a magyar fiatalok több mint kétharmada nem részesült megfelelő karrier tanácsadásban, egyharmaduk pedig úgy érzi, nem megfelelőek a készségei ahhoz, hogy élvezhető munkát találjon. A fiatalok ugyanakkor optimisták a jövővel kapcsolatban. Tóth Zsuzsanna szerint ezt az optimizmust szeretnék erősíteni, és segítséget nyújtani a pályaválasztásban. A hr vezérigazgató-helyettes szerint ezt a célt szolgálja a most elindított program is.

