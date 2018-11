Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Indul az InnoMax díj - idén kistelepülések is pályázhatnak

Az Invitech idén is meghirdeti az ország egyik legnépszerűbb innovációs seregszemléjét - adta hírül a vállalat. Idén a nonprofit szervezetek lesznek a központban, de egy új kategóriát is meghirdet a cég.

Az InnoMax Díj célja, hogy az infokommunikáció gyorsan változó világában születő új technológiák minél szélesebb körben terjedhessenek el. Az idei kiírás fókuszában a nonprofit szervezetek innovatív törekvéseinek támogatása áll. Emellett az Invitech egy új kategóriát is meghirdet kistelepülések számára, melyre tavasztól lehet pályázni.

Az infokommunikációs vállalat 2018-ban immár kilencedik alkalommal írja ki a pályázatot. Az alapítás óta közel 700 pályamű érkezett, és összesen 86 projektötletet részesített díjban a zsűri.

A civil kategóriában a pályázatokat a fenntarthatóság, az oktatás-nevelés, az egészségügy és az esélyegyenlőség-felzárkóztatás témákban várják 2019. január 11-ig. A kiírás az Invitech honlapján érhető el.

A korszerű eszközök és a naprakész tudás átadása elsősorban a nonprofit szervezetek esetében jelenthet komoly előrelépést, ezért az idei évben kiírt kategóriában a civil szféra szereplőire koncentrál a vállalat.

"Várjuk a nonprofit szervezetek innovatív projektötleteit, amelyeket ezúttal is szakértő zsűri bírál majd el" - mondta David Blunck, az Invitech vezérigazgatója.

A legjobb pályaművek kiválasztását közönségszavazás is segíti majd. Az Invitech a pénzügyi támogatás mellett a szakmai konzultáció lehetőségét is felajánlja a nyerteseknek. A pályáztatás során a társaság idén is, immár negyedik alkalommal működik együtt a Magyar Adományozói Fórummal (MAF), amely az egyik legjelentősebb hazai szakértő szervezet a vállalati társadalmi befektetések területén.

Az Invitech 2019 tavaszán egy külön kategóriát is meghirdet, "Okosfalu programjának" pozitív tapasztalataira építve. Az új kategóriába a kistelepülések fejlesztési elképzeléseit várja a társaság. A díjjal az adott közösségen belül az információcserét segítő, a falvak lakosságmegtartó képességét javító, az ottlakókat és a helyi vállalkozásokat szolgáló fejlesztésekkel lehet pályázni.

Az Invitech ebben a kategóriában is a terület elismert szakértőivel működik együtt: a kiírás kapcsolódik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által évente kiírt "Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok" pályázatához. Az Invitech "Okosfalu díja" hatékonyan segítheti a kistelepülések digitális felzárkóztatását - olvasható az Invitech közleményében.