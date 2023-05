Az Instagrammon is lehet ezentúl GIF-eket használni a kommentszekcióban.

Eddig ugyanis csak a Facebook kommentjeinél, a Messengerben és Az Instagram privát üzeneteiben használhattak a felhasználók GIF-eket, most viszont a platformokat tulajdonló Meta úgy döntött, hogy a felkapott újdonságot ezentúl az Instagramon is elérhetővé teszi – írja az IT Business.

Adam Mosseri, a platform vezetője egy Mark Zuckerberggel folytatott Instagram Channels-beszélgetésben jelentette be, hogy mostantól már a bejegyzések alatti kommenteknél is lehet végtelenített mozgóképeket alkalmazni.

A bejelentés alapján tehát azonnal elérhetővé válik az újítás, de előfordulhat, hogy nem fog az Instagram valamennyi felhasználójánál egy csapásra megjelenni, illetve érdemes ellenőrizni, hogy elérhető-e az App Store-ban vagy a Play Áruházban az applikáció frissítése.