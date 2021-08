Az Intel hétfőn jelentette be a fogyasztói piacra készülő grafikus kártyáik legújabb szériáját, aminek első darabja várhatóan 2022 első negyedévében érkezik "Alchemist" kódnéven. A friss "Arc" termékcsalád a grafikus hardverek több generációját fogja lefedni, az Alchemist mellett a Battlemage, Celestial és Druid fantázianeveket viselő videokártyák is elsősorban a gamereket veszik célba.

A vállalat játékosok és alkotók iránti nagyfokú elkötelezettségét jelzi az Arc széria, valamint a jövőbeli hardvergenerációk bevezetése.

- mondta Roger Chandler, az Intel GPU üzletágának vezetője.

A korábban DG2 néven ismert termékek asztali számítógépeken és laptopon egyaránt elérhetők lesznek, valamint az Arc márkanév mostantól a nagyteljesítményű grafikus kártyák szoftveres támogatását is magában foglalja. A bejelentéshez egy rövid videóbemutatót is mellékeltek, amiben kiemelnek különböző funkciókat – többek között DirectX 12 Ultimate API támogatást –, valamint említést tettek egy mesterséges intelligencia-vezérelt szupermintavételezési eljárásról is. Utóbbi úgy hangzik, mintha a vállalat versenybe szállna a piacon népszerű gyártócégek – Nvidia és az AMD – saját technológiáival is: voltaképpen jobb képfrissítési sebességet biztosítsanak anélkül, hogy a képminőségben észrevehető kompromisszumot kellene kötni.

A gamerek jól járhatnak

Bár az Arc-széria lesz az Intel első komolyabb próbálkozása a játékosoknak szánt GPU-k piacán, a vállalat korántsem az alapoktól építkezik: a grafikus illesztőprogramok terén több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, ráadásul rendszeresen készítenek olyan driver-csomagokat is, amelyek – hasonlóan az AMD és Nvidia által megszokott trendekhez – bizonyos játékokra vonatkozó fejlesztéseket tartalmaznak. Emellett a tizenegyedik generációs laptopokban található Intel Iris Xe integrált kártyák – elsősorban előre összerakott munkaállomásokhoz tervezték, nem pedig prémium gépekhez – már most képesek sok játékot magas felbontásban futtatni.

Egyelőre még nem közöltek pontos teljesítmény-mutatókat, árat vagy elérhetőséget, viszont amennyiben a jelenlegi GPU-hiány még a jövő évi megjelenésig is elhúzódik, kiváló lehetőség adódhat az Intel számára. A játékosok jelenleg kétségbeesetten próbálnak elfogadható termékekhez hozzájutni, ezért – ha a piaci árak továbbra is az egekben maradnak – idővel hajlamosabbak lehetnek beruházni egy Intel-kártyára, mintsem a versenytársak hardverénél maradni.