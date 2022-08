Három év után először élőben, a Steve Jobs Theaterben tartják az új iPhone bemutató-ceremóniáját – írja az Index.

A termékbemutató ezúttal a „Far out”, azaz magyarra fordítva a „Messze innen” címet viseli, mely akár enyhe jelzés lehet arra is, hogy az új iPhone-ok egyik kamerás újdonsága az asztrofotózás lesz. Magában a kiküldött meghívóban egyébként parányi galaxisokat lehet látni. amint kirajzolják az Apple logóját.

Érkezik az iPhone-ok új generációja, az iPhone 14 család, mely ezúttal is négy készülékből fog állni, a modellek azonban nem pontosan ugyanazok lesznek, mint az elmúlt két évben. Két év után az Apple felhagy a „mini” iPhone-ok gyártásával. Helyét az alapmodellek tekintetében is egy „Max” változat veszi át, tehát az alábbi telefonokat mutatják be a rendezvényen:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Az új telefonok mellett az Apple Watchok új generációja is bemutatkozik idén ősszel, melyek tekintetében egyelőre még elég nagy a zűrzavar, de a szivárogtatások szerint három új modellre is számíthatunk. Érkezik a Series 7 utódja, a Series 8, a jóárasított SE utódja, az SE 2, valamint teljesen új modellként mutatkozhat be az Apple Watch Pro, mely egy minden eddiginél strapabíróbb borítással, valamint nagyobb kijelzővel hódítaná el legfőképp az extrém sportolókat.

Új iPad- és Mac-bejelentésre nem kell számítani, ezeket a kaliforniai cég minden bizonnyal az októberi eseményére tartogatja majd – két termékkel azonban nem lehet kitölteni az egyórás műsoridőt. Számíthatunk még egy Apple TV 4K-frissítésre, illetve az is lehet, hogy a hónapok óta pletykált második generációs AirPods Próról is lehull a lepel.