Az egyik legjobb meglepetés, amely az iOS 15.4 béta verziójával érkezett, hogy egy új funkció révén a Face ID-t maszk viselésekor is lehet használni, anélkül, hogy szükség lenne egy Apple Watch-ra. Ami még jobb ebben a funkcióban, hogy működik az Apple Pay-jel és még az alkalmazásokkal is - írja a 9to5mac.

Az új "Face ID használata maszkkal" opció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy maszk viselése esetén újra letapogassák az arcukat az iPhone feloldásához. Bár ez már eddig is lehetséges volt az Apple Watch-ot birtokló felhasználók számára, van néhány különbség a két opció között.

A felhasználók hitelesíthetik magukat az Apple Pay segítségével, sőt harmadik féltől származó alkalmazásokba is bejelentkezhetnek a maszk viselése közben engedélyezett Face ID-val, ami nem lehetséges az Apple Watch-feloldás opció használata esetén - amely csak a telefont oldja fel, semmi mást nem tesz lehetővé. Még a Safari automatikus kitöltése is működik az iOS 15.4 béta verziójában az új feloldással, amikor maszkot viselünk.

Bár az Apple Watch Unlock opció továbbra is elérhető marad a felhasználók számára, valószínű, hogy a legtöbb felhasználó az új feloldási módszert fogja előnyben részesíteni, mivel az iPhone-alkalmazásokkal is működik. Érdemes megjegyezni, hogy a Face ID maszkokkal való működéséhez iPhone 12 vagy iPhone 13 készülékre van szükség, így az iPhone 11 vagy korábbi modellekkel rendelkező felhasználók továbbra is az Apple Watch-csal történő feloldásra hagyatkozhatnak csak.

Az iOS 15.4 béta verziója már elérhető a fejlesztők számára, míg a hivatalos kiadás tavasszal várható. A legutóbbi frissítést is érdemes telepíteni a felhasználóknak, mert ez fontos biztonsági javításokat tartalmaz.