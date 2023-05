A soron következő iPhone-ok mindig is mágnesként vonzották a találgatásokat, a várhatóan ősszel érkező iPhone 15-széria körül viszont mintha a korábbi évekhez képest is kiemelkedően sok szóbeszéd keringene a világhálón – írja a PCWorld.

A közelmúltban ugyan ezt-azt, köztük egy videót is láthatott már a nagyközönség a kínálat csúcsát ígérő iPhone-ról

most pedig fizikai formában is megtestesültek az eddigi pletykák.

Az Unbox Therapy YouTube-csatorna arca, Lewis Hilsenteger ugyanis nemrég egy ún. „dummy" modellt mutatott be a közönségnek, amely összefoglalja a mobilról felröppent értesüléseket, attól függetlenül, hogy azok végül igaznak bizonyulnak, vagy sem.

Hogy tovább bonyolódjon a képlet, egyelőre még a neve sem biztos a jövevénynek: iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Ultra Max vagy iPhone 15 Pro Max? Hamarosan kiderül.

Mindenesetre a próbababa-telefon

egy USB-C aljzattal érkező, titán keretes csúcstelefont formáz, amelyen egy konfigurálható akciógomb helyettesíti a 2007 óta alkalmazott némító kapcsolót.

Az összes iPhone-felhasználó életébe beleszól az EU Kereken két év múlva már az Apple eszközöket, így az iPhone telefonokat is USB-C töltővel lehet majd értékesíteni az Európai Unióban. Az új szabályozás értelmében legkésőbb 2028. december 28-ig kell lecserélni a tagállamokban forgalmazott eszközökön használatos portokat USB-C típusú csatlakozókra. Bővebben>>>

A lap megjegyezni, hogy kifejezetten aktuálisnak mondható ez a kirakati verzió, mivel egészen két héttel ezelőttig még arról csiripeltek a madarak, hogy a hangerő gombok helyét is egy új, érintésérzékeny felület veszi át, ám ezt hirtelen több szivárogtató is cáfolta, és most az Unbox Therapy videójában sem tűnt fel a korábban biztosra vett változtatás.

A modell azt a pletykát is tükrözi, hogy az iPhone 15 Pro Max/Ultra valamivel keskenyebb kávákkal érkezik, melynek köszönhetően maga a készülékház is karcsúbb lesz a jelenlegi zászlóshajónál, a telefon vastagsága viszont némiképp gyarapszik. Az utóbbit a várakozások szerint a vadonatúj, periszkópos kamera magyarázza.

Hilsenteger hangsúlyozza, hogy ez csak egy pillanatnyi elképzelés arról, hogy milyen is lehet az idei almás zászlóshajó, a későbbiekre nézve viszont nem zárja ki, hogy az iPhone 15-ről is sikerül egy dummyt szereznie, így az alapmodellre ácsingózóknak is érdemes figyelemmel kísérniük a csatornáját.