Ma a világunk nagy részét átszövi a technika, elég, ha csak az applikációkra, weboldalakra gondolunk, és ezeknek az alkotásából és alakításából teljesen kimaradnak a nők. Az lenne ideális, ha a női gondolkodást és világlátást szakemberként is bele tudnák építeni ezekbe, nem csak annyi szivárogna át, amennyit már tesztalanyokként hozzátesznek – nyilatkozta Guzsaly Péter, a Skool Partnerkapcsolati vezetője a Napi.hu-nak.

A nonprofit vállalat elsődleges célja, hogy felkeltsék a tinédzser lányok érdeklődését az IT szektor iránt. Számos programmal – tanfolyamokkal, workshopokkal, gimnáziumi tanulóknak szóló ösztöndíjakkal – dolgoznak azon, hogy megmutassák, nekik is érdemes ezt a pályát választani, a következő lépésként pedig egy gyakornoki programmal szeretnék szélesíteni a kínálatukat.

Elsősorban 10 év feletti lányokkal dolgoznak, partnercégek programozói mentorálják őket. “Az a koncepciónk, hogy élményt nyújtunk nekik egy-egy foglalkozáson, hogy szívesen járjanak vissza, és élményszerzés közben ösztönözzük őket, sikereket érhessenek és szinte észrevétlenül bemutassuk nekik ezt a pályát” – mondta a partnerkapcsolati vezető.

Kockás ing, zokniszag

Az 50-es-60-as években az első programozó cégeknél még nők dolgoztak, pont azért, mert nagyon sziszifuszi, aprólékos munka ezt, aztán a játékok piacra kerülésével a fiúk és a férfiak kerültek előtérbe – mondta Guzsaly Péter. A játékok javarészt autós, lövöldözős, stratégiai témájúak, így inkább ők váltak a célközönséggé. Mivel kiskorban inkább őket szólították meg a kütyükkel, később sokkal magabiztosabban mozogtak ezen a téren, így természetes, hogy végül sokkal nagyobb arányban fordulnak ebbe az irányba pályaválasztáskor is.

Ma már erős sztereotípiák tartják távol a fiatal lányokat és nőket az ágazattól. Guzsaly Péter szerint

ha feltesszük a kérdést, milyen is egy fejlesztő, tíz emberből kilenc ember férfit képzel el, aki kockás ingben, kapucnis pulcsiban és szemüvegben üldögélve mered a képernyőre. Ez az egyébként fals kép márpedig egyáltalán nem vonzó sem a szülőknek, sem a lányoknak.

Branyiczki Imre, az EPAM HR-vezetője úgy fogalmazott egy kerekasztal-beszélgetésen, a többség “zokniszagú, macsó dolognak” tartja az informatikát, ami ráadásul matekos terület, így inkább férfiaknak való, pedig kutatások igazolják, hogy a jó nyelvi készségek többet nyomnak a latban a munkavállaló IT-kilátásai szempontjából.

Guzsaly Péter úgy látja, a társadalmi berendezkedésünk és elképzelésünk egy-egy szakmáról nagyon lassan alakul át ahhoz képest, amilyen ütemben a világ változik. Sokan gondolkodnak úgy, hogy bizonyos szakmák nem valók férfiaknak, mások meg nőknek nem. Az informatika a férfiaké ebben a felosztásban, ez pedig a saját farkába harapó kígyóként működik: mivel ez az általános társadalmi vélekedés az IT-szektorról, nem is támogatjuk a lányokat abban, hogy ebben az irányban tanuljanak tovább.

Igény pedig lenne

A Skool egyik társalapítója, Koleszár Szilvi fejéből azzal a problémával szembesülve pattant ki a Skool létrehozásának gondolata, hogy 2014-ben, egy techcégnél az új munkatársak felvételének menedzselése volt a feladata, azzal a kéréssel fordultak hozzá a kollégák, hogy nőket is hozzon a céghez. Erre azonban nem volt lehetősége, mivel egyáltalán nem is volt női jelentkező.

Guzsaly Péter tapasztalatai szerint a vállalatok vezetői rétege is igényelné, hogy sokkal nagyobb arányban legyenek női munkatársak is a cégnél, és ne csak az adminisztrációs részlegen. “A nők nagyon más képességeket tudnak bevinni egy-egy projektbe, teljesen más csoportdinamikák alakulnak így ki a cégnél, ez pedig profitot termel, tehát még üzleti érdekük is a munkavállalói társaság színesítése.”

Hasonló benyomásokról beszélt Fachs Anita, a Green Fox Academy vállalati szolgáltatásokért felelős cégvezetője is.

A legtöbb tech vállalat arról számol be, hogy amikor megjelennek az első női fejlesztők a csapatban, megváltozik a hangulat, fellendül a kommunikáció, beindul egyfajta változás a munkahelyi kultúrában. Ezt kutatások is alátámasztják: a Harvard Business Review szerint a diverz csapatok gyorsabban oldják meg a problémákat és jobban is érzik magukat, ugyanis a sokszínűség arra ösztönzi az embereket, hogy legyenek nyitottak és osszák meg egymással ötleteiket, gondolataikat

- nyilatkozta a Napi.hu-nak.

A Green Fox Academy egy programozóiskola, amely átképzéseket, bootcampeket tart azoknak a szakmát váltóknak, akik az IT-szektor felé kacsingatnak. A nemzetközi INCO Academy - Work in Tech program keretében kifejezetten nők számára indították el Hello IT! For Women kurzusukat tavaly, amelyre eddig több mint 6000 jelentkezés érkezett, és már több mint 1200 hölgy vágott bele informatikai tudásának megalapozásába.

Elborzasztó arányok

Fachs Anita szerint legtöbbször nem is a motiváció hiánya az elsődleges probléma női szempontból, inkább a bátorság hiányzik ahhoz, hogy belevágjanak. “Az IVSZ tavaly elkészítette a Femintech felmérést, amely az IKT szektorban dolgozó nők helyzetét vizsgálta, ebből az is kiderült, hogy a területen dolgozó nők sokszor a sztereotípiákat érzékelik a legnagyobb hátráltató erőnek a karrierjük során. Ezek a sztereotípiák elsősorban nem is az iparágon belül, hanem a társadalmi környezetükben – ügyféloldalról, oktatásban, családi vagy baráti körben – jelennek meg” – mondta.

Kép: Eurostat

Az Eurostat és az IVSZ felmérésének eredményeit összemosva kedvező tendencia látszik, míg 2008-ban még az IT-szektor munkavállalóinak mindössze 8,6 százaléka volt nő, 2020-ban már 12,3 százalék volt az arány, tavaly pedig 13,5 százalék. Ez persze összességében még mindig borzasztó kevés, ráadásul nem pusztán magyar probléma: 2021-ben az Európai Unióban az IT-alkalmazottaknak csak 19,1 százaléka volt nő.

Láthatóság a példaképeknek

Fontos lenne az is, hogy minél több női példaképet állítsunk, akik inspirálhatják a jövő női IT munkavállalóit – mondta Fachs Anita.

A karrierutakat egyértelműbbé és láthatóbbá kell tenni, pontosan bemutatva a különböző fejlesztők munkáját, feladatait. Példában pedig nincs hiány, a mi partnercégeinknél is nagyon sok a sikeres női IT-vezető.

Ezen a problémán szeretne enyhíteni a IVSZ és a Women in Technology Egyesület is, amelyek 40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén című pályázatot indítottak útnak. Céljuk, hogy bemutassák és fókuszba helyezzék azokat a nőket, akik példaképek a szakterületükön. A kritériumoknak megfelelő nőket jelölni egy közösség – szakmai szervezet, gazdasági társaság, kormányzati hivatal, civil szervezet, oktatási intézmény – tudja november 30-ig.

A nők arányának növekedése a szektorban nemcsak munkavállalói szempontból lenne előnyös, hanem a hölgyek számára is – emelte ki Kudari Nóra, az IVSZ projektvezetője. A nők előtt így ugyanis újabb lehetőségek nyílhatnak meg jobban fizető állások betöltésére, ez pedig hosszú távon a csökkentené a nemek közti bérszakadékot és a társadalmi leszakadást.