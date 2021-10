Tizenkettedik alkalommal készítette el a hazai digitális piac legmeghatározóbb szereplőinek listáját a Marketing&Média kommunikációs szaklap. A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” összetétele jól mutatja, hogy életünknek egyre több területe kerül át a digitális térbe: folyamatosan hódítanak a listán az e-kereskedelemmel foglalkozók, összefüggésben azzal, hogy ma már mindennapossá vált az online felületeken történő vásárlás.

Simon Krisztián, a Marketing&Média főszerkesztője szerint ez a tendencia folytatódik a jövőben, sőt az is elképzelhető, hogy a topvezetőket beérik az e-kereskedők, és ők lesznek majd a rangsor leginkább meghatározó szereplői.

Az idei listán számuk alapján még a topvezetők a meghatározók, ugyanakkor az élbolyban látszik a kereskedelem előretörése, miközben a véleményvezérek-főszerkesztők aránya nem változott az elmúlt években. A rangsor összetételének mintegy harmada cserélődött tavaly óta, és a változások nagy részét a különböző pozíciókban történő személycserék adták.

Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon (Első tíz helyezett)

Duplázás történt idén a digitális Top 25 első helyén, ugyanis 2020-hoz hasonlóan ismét Várkonyi Balázs, az Extreme Digital és az eMAG első embere végzett az élen. Ő már sok éve biztos pont a listában, azonban az első helyet a két e-kereskedelmi társaság összefonódása hozta el számára.

Vinnai Balázs, a Codecool alapítója, a W.UP és az IVSZ elnöke már tavaly is előkelő helyezést ért el, hiszen negyedik lett, idén pedig előrelépett a második helyre.

Korábban Palocsay Géza, a Jófogás.hu-t is üzemeltető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezető igazgatója is szerepelt már a lista élén, és most sem maradt le az élmezőnytől, hiszen 2020-ban ő áll a dobogó harmadik fokán.

Bán Zoltán, a Portfolio.hu-t üzemeltető NET Média Zrt. vezérigazgatója tavaly óta tizenegy helyet javított, így idén ő lett a negyedik.

Az egyik újonc Dull Szabolcs, a Telex társfőszerkesztője, egyből az ötödik helyen debütált. Őt Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője követi hatodikként, egyet előreugorva 2020-hoz képest.

Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális és üzletfejlesztési igazgatója is javított, a tavalyi tizedik után most a hetedik helyet ítélte neki oda a szakmai zsűri, mellyel az egyetlen női szereplő a Top 10-ben.

Novák Péter következik nyolcadikként, aki a Dentsu Hungary CEO-ja, amely egy globális kommunikációs ügynökségi hálózat része.

Pető Péter, a saját területén az egyik piacvezetőnek számító 24.hu főszerkesztője kilencedik lett, négy helyezést rontott tavalyhoz képest.

A tizedik helyet Martis István, a Profession.hu online állásportál ügyvezető igazgatója szerezte meg, aki a tavalyi szünet után újra visszatért a Top 25-be.

Kettős sikerek

A mostani, 2021-es összeállításban négy olyan cégcsoportot is szerepel, amit több szakember is képvisel a Top 25-ben. Ilyen például az Indamedia, ahonnan Ziegler Gábor is felkerült a listára, ő a vállalatcsoport társtulajdonosa, illetve vezérigazgatója, de a Top 25-ben szerepel Starcz Ákos is, aki az Indamedia érdekeltségébe tartozó Index.hu Zrt. vezérigazgatója. A Central Médiacsoport háza tájáról láthatjuk a listában Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét és Szigeti Péter lapigazgatót is. A Magyar Jeti Zrt.-től Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője, valamint Kardos Gábor vezérigazgató szerepel a Top 25-ben, míg a Telextől mind a két főszerkesztő képviselteti magát a listán.