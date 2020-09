Itt a kockázat, megmutathatják magukat a kockázati tőkebefektetők!

A statisztikák szerint a koronavírus-járvány első hulláma jelentősen visszavetette a kockázatitőke-piacot, azonban már a közeljövő is tartogat kecsegtető lehetőséget az okos befektetők számára. Jó hír, hogy sok befektetést csak átütemeztek, míg új lehetőségeket hozott az otthoni munkavégzés is a területen. Az állami szerepvállalás pedig válságállóvá tehetné a piacot - többek között erről is szó lesz a 7. Venture Capital Summiton szeptember 22-én.

A nemzetközi piacokon komoly visszaesés mutatkozott a járvány kirobbanását követően; Kínában 50-60 százalékkal csökkent a befektetett pénz mennyisége az első negyedévben, Nagy Britanniában hasonló mértékben csökkent az új befektetési szerződések száma. A rövid távú következmények tehát katasztrofálisak az iparágra nézve: a befektetések üteme lelassult, sok projekt indulását elhalasztották vagy törölték, rengeteg régóta várt befektetői döntés pedig mégsem született meg ebben az időszakban - írják közleményükben az esemény szervezői. Out of the Box: digitális Hold-ugrás két hét alatt - mi lesz a startupokkal? Korábban a többség számára az otthonról végzett munka és az online oktatás korábban csupán egy jól hangzó lehetőségként volt elkönyvelve, de járvány első hullámakor már szinte mindig meg is tapasztalta, hogy az új körülmények milyen igényekkel is járnak. A számítástechnika jelenleg lubickol a megrendelések tengerében, az IP-alapú kommunikáció, a távoktatás, és a felhőszolgáltatások szerepe pedig felértékelődött. Mindennek következtében viszont várhatóan a verseny is éleződik majd ezeken a területeken és a kockázati tőkebefektetések piacán is. Újabb és újabb problémák megoldása érkezhet a startupok felől. A terület számára jó hír, hogy az átütemezett befektetések sem feltétlenül enyésznek el véglegesen, s a folyamat azt eredményezheti, hogy a válság után egyszerre indul el, a megszokottnál is több projekt - ami természetesen újabb lehetőségeket és problémákat jelent majd a befektetőknek és a vállalkozás építőinek. Nem szabad tehát egy totális összeomlásra készülni, érdemes inkább okosan végiggondolni, hogy az egyes területekre milyen hatással lesznek a következő hónapok eseményei. A fellendülésre és a kiéleződő versenyre tudatosan készülő piaci szereplők sokat nyerhetnek, sőt, könnyen lehet, hogy egyes területeken a vártnál is nagyobb átrendeződésnek lehetünk majd tanúi - vélik a Venture Capital Summit szervezői, akik Magyarországról várják az iparág minden jellemző szereplőjét, a résztvevők pedig megtudhatják, hogy a bankok, alapkezelők, angyalok és tanácsadók hogyan gondolkodnak és hogyan döntenek. A szeptember 22-i eseményen többek között előad Oszkó Péter, az MFB Invest vezetője Bugár Csaba, Veres Tibor a Wallistól, valamint a Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) egyik igazgatója, Michael Rager.