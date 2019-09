Itt az USB új generációja

Rekord gyorsasággal készült a legújabb USB-csatlakozószabány 1.0-ás verziója. Az USB4 kétsávos működéssel akár másodpercenkénti 40 gigabites adatátvitelre is képes. A 2.0-ás változatnál újabb eszközökkel kompatibilis marad a rendszer. A számítástechnikai perifériáknál, így a pendrive-oknál, képi megjelenítőknél komoly fejlődés várható.

A szabványosítással foglalkozó USB-IF tegnap közölte, hogy már elérhető a legújabb USB végleges specifikációja, melynek birtokában az érdeklődő tervezőcégek elkezdhetik azt használni - írja a HWSW, amely szerint az új technológia egyszerre kompatibilis a 20 éves USB 2.0-val, valamint az Intel háziszabványaként indult Thunderbolt 3-mal. Várhatóan még 2021 előtt piacra kerülnek az USB4-et támogató első eszközök.

Az USB4 kétsávos működéssel akár másodpercenkénti 40 gigabites adatátvitelre is képes, ami megegyezik az Intel technológiájával. Az USB4 egyszerre segíti az adatátvitelt, így lehet például a pendrive-ok alapja, valamint képes a megjelenítés vezérlésére is. Sőt, az energiaellátást is forradalmasíthatja, vagyis a mobileszközök töltése is gyorsabb lehet általa.