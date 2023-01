Fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és a Huawei között. A kínai céget nemzetbiztonsági szakértők kémkedéssel vádolják, és Washington még Donald Trump kormányzása idején korlátozni kezdte a Huawei amerikai működését – írja az Infostart.

A tavalyi év utolsó negyedében drasztikusan visszaesett az okostelefonok eladása világszerte, ami nem minden gyártót érint egyformán. Az Apple és a Samsung termékeinek értékesítése kisebb mértékben esett vissza, vagyis növelni tudták piaci részesedésüket a kisebb teljes eladási mennyiségen belül, mégpedig a kínai típusok – Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei – rovására.

A Financial Times szerint

a Biden-kormány újabban nem ad exportlicenceket a Huawei amerikai beszállítói számára és a tervek szerint teljes tilalmat rendelhet el az amerikai technológia értékesítésére a kínai cégnek.

Az ügyet ismerő számos forrás szerint az amerikai kereskedelmi minisztérium elkezdte erről értesíteni az érintett cégeket.

Donald Trump helyezte először tiltólistára

A Huaweit még 2019-ben, a Donald Trump akkori amerikai elnök vezette kormányzat helyezte feketelistára nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, ellehetetlenítve a kínai cég számára a készülékeihez használt, amerikai fejlesztésű technológiákra épülő alkatrészek és szoftverek beszerzését.

Az amerikai hírközlési hatóság (FCC) tavaly novemberben újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be a Huawei ellen; megtagadták a cég legújabb eszközeinek engedélyezését, emellett behozatali és értékesítési tilalmat vezettek be több más kínai telekommunikációs vállalat eszközeire is.

Az FCC elnöke, Jessica Rosenworcel azzal indokolta a szankciókat, hogy „az új szabályok fontos részét képezik azoknak a lépéseknek, amelyek védelmet nyújtanak az amerikai embereknek a nemzetbiztonsági fenyegetésekkel szemben, ide értve a távközlést is”.

Reagált a Huawei a vádakra

A kínai telekommunikációs óriáscég erre reagálva az MTI-nek azt állította, hogy évek óta semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a Huawei bármilyen biztonsági fenyegetést jelentene, így véleményük szerint a vállalattal szembeni vádaskodások egyértelműen geopolitikai indíttatásúak.

A Huawei Technologies hangsúlyozta, hogy a világ több mint 170 országában és régiójában van jelen, és mindenhol a nemzetközi és helyi jogszabályokat szigorúan betartva végzi tevékenységét.

Tavaly az Egyesült Államok mellett Kanada és Ausztrália is szankciókat vezetett be a Huawei ellen, a ZTE kínai mobilgyártó mellett kizárták a céget az 5G hálózat kiépítéséből. Technológiai fölényre törekszik Pekinggel szemben Japán és Hollandia is, hiszen nemrég csatlakoztak az Egyesült Államokhoz a félvezetők gyártására alkalmas eszközök kínai exportjának korlátozásában.

A legújabb amerikai szankciók hírére a kínai technológiai részvények értéke 1,7 százalékkal csökkent a sanghaji tőzsdén.