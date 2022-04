A drónok nem csak szép légifelvételekhez használatosak, hanem fenyegetést is jelenthetnek, különösen háborús helyzetben. Még a hétköznapibb változatok is drámai fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedben, ezzel párhuzamosan pedig a hatástalanításukra tervezett eszközök is hangsúlyt kaptak.





Erre többféle módszer is létezik, ezek a megoldások viszont nagyon költségesek: egyes technológiák például a drónpilóta és az eszköz közötti jelet szüntetik meg, ami barátságosabb esetben csak elegáns landolásra kényszeríti a célpontot, sokszor viszont végzetes zuhanással végződik. A haditengerészetben lézeres megoldásokat is alkalmaznak, ami szintén hatékony, hiszen repülés közben képes megsemmisíteni a drónokat.





Eszement alternatíva

Még az olcsóbb szerkezetek közé tartoznak a földről indítató hálóvetők – amik a pörgő rotorlapátokra csavarodva érik el a kívánt eredményt –, ezek viszont csak akkor működnek, ha az ellenséges drón alacsonyan repül. Az sem mindig célravezető, ha magára a drónra szerelik fel, mert az eszköz teherbírása is kérdéses szempont.





Aleksey Zaitsevsky, egy litván hacker olyan drónelhárító megoldást talált ki, amelynél a drón a saját rotorlapátjait használja arra, hogy leszedje az ellenséges célpontokat - írja a Gizmodo









Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a fedélzeti kamerák segítségével a célpont alá kell irányítani, ekkor a négy motor felgyorsul és leválik a drónról, majd az ezekhez rögzített kevlárháló szétterül és hatástalanítja az ellenséges drónt. A leválást követően pedig a beépített ejtőernyő segíti abban, hogy egy darabban földet érjen, és többször is lehessen használni. Zaitsevsky „Interceptor” nevű prototípusához a versenydrónoknál ismert alvázat, hajtásrendszert és rotorlapátokat használta, ezért rendkívül gyors manőverekre képes.





Érdemes hozzátenni, hogy ez a megoldás sem tökéletes, hiszen nem automatizálható a folyamat –elengedhetetlen hozzá egy képzett drónvezető. Ellenben a drónelfogó technológiákhoz képest rendkívül kompakt és könnyű, így egy harci járművön akár több egységet is szállíthatnak egyszerre.