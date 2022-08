A videójáték ipar legnagyobb cégei masszívan visszaeső, csalódást keltő árbevételről és profitról számoltak be második negyedéves gyorsjelentéseikben. A legfőbb ok, hogy a Covid-19-es járvány okozta hátszél már nem fúj olyan erősen - írja összefoglaló elemzésében a CNBC.com.

A Microsoft, a Sony és a Nintendo rossz számai jól tükrözik a fogyasztói szokások hirtelen változását. Csak az Egyesült Államokban a második negyedévben 12,4 milliárd dollárt költöttek a fogyasztók videójátékokra, ez 13 százalékos visszaesést jelent tavalyhoz képest a NPD piackutató cég adatai szerint.Nem csak a járványügyi korlátozások enyhítése volt az egyetlen ok, ami kedvezőtlenül hatott az iparágra. Bár kétségtelen, hogy ez volt a legfontosabb, ami logikus, hiszen az emberek végre kiszabadultak a szobafogságból és több időt töltöttek más, otthonukon kívüli elfoglaltságokkal. De nem segített a változatlanul meglévő chip-hiány sem, s az elszabaduló infláció sem, ami a fogyasztók ilyen célokra elkölthető jövedelmét csökkentette.

Szenvednek a konzolgyártók

A Sony játéküzletágának bevételei 2 százalékkal csökkentek tavalyhoz képest, profitja viszont 37 százalékkal zuhant. Ennek hatására a vállalat 16 százalékkal csökkentette idei profit-előrejelzését. Hiroki Totoki, a Sony pénzügyi igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az egész játékpiac növekedése jelentősen lassult, mivel az embereknek a járványügyi korlátozások eltörlésével immár több választási lehetőségük is van szabadidejük eltöltésére, legalábbis a cég kulcspiacainak számító országokban. A Playstation játékosok által a konzolon eltöltött játékidő összességében 15 százakkal csökkent a negyedévben, sokkal jobban, mint amire korábban számított a cég.

A Microsoft játéküzletágának profitja 7 százalékkal csökkent éves összehasonlításban a második negyedévben. Az Xbox konzolok eladásai 7, míg a játéktartalmaké és szolgáltatásoké 6 százalékkal. Amy Hood, a Microsoft pénzügyi igazgatója szerint a csökkenés a közvetlen és a közvetett tartalmakból származó bevételek visszaeséséből, másrészt a konzolokon eltöltött játékidő csökkenéséből jött össze. A Microsoft által megszerzett játékfejlesztő, az Activision Blizzard nyeresége 70, bevételei 29 százalékkal zsugorodtak, ők a Call of Duty legújabb verziójának gyenge értékesítési adatait emelték ki.

Michael Pachter a Wedbush Securities igazgatója ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani gyenge számokat csak a tavalyi adatok fényében tűnnek rossznak. Akkor a lezárások idején a régebbi játékok iránti kereslet is olyan méreteket öltött, amire senki sem számított, ezért nem is csoda, hogy az akkori teljesítményt nem lehetett megismételni. Törvényszerű volt a mostani visszaesés - tette hozzá a szakértő.

Persze most is voltak kivételek, az Electronic Artsnak sikerült 14 százalékos bevétel, és 50 százalékos profitnövekedést elérnie.

Még mindig kevés a chip



A szektort eközben változatlanul sújtja a globális chip-hiány, ami miatt a cégek hiába szeretnének, nem tudnak megfelelő számú új játékkonzolt leszállítani a vásárlóknak. A Nintendo 15 százalékos profitcsökkenése saját elmondása szerint ennek következménye, egyszerűen nem tudták a tervezett mennyiségű Switch-konzolt kiszállítani a vásárlóknak. A negyedévben így csak 3,43 millió darabot tudtak értékesíteni, ami 23 százalékos visszaesés a második negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. A szoftver eladások eközben csak 8,6 százalékkal estek vissza, 41,4 millió darabra.

A Sonynak eközben sikerült 2,4 millióra feltornáznia a PS5 eladásokat a tavalyi második negyedéves 2,3 millióról. Azonban nagyon reménykednek abban, hogy a fő gyártási helynek számító Sanghajban véget érnek a lezárások, mivel enélkül nehezen lesz számára elérhető az éves célként kitűzött 18 milliós eladási mennyiség.

A konzolok lassú kiszállítási ideje márpedig meghatározó az egész iparág számára, az új konzolt vásárlói ugyanis azok, akik a legtöbb szoftvert is veszik - mondta Pachter. De az is közrejátszik a nem túl jó adatokban, hogy a játékfejlesztők is eltolták egy csomó játék piacra dobását a járvány miatt.

Kevesebb pénz maradt játékra

Az emelkedő energia és egyéb árak miatt kevesebb játékra költhető jövedelem marad a fogyasztók zsebében. A globális játék és szolgáltatási piac idén 1,2 százalékkal, 188 milliárd dollárra csökken az Ampere Analysis becslései szerint. A csökkenő szabad jövedelem hatásai érezhetőek lesznek a a konzoleladásokban, még akkor is, ha ennek hatásait egyelőre nem igazán érezni az áruhiány miatt - mondta a cég elemzője.

Vannak olyan cégek, amelyek egyre inkább az előfizetéses szolgáltatások irányába próbálják nyomni a keresletet, hogy ezzel ellensúlyozzák a várt csökkenést más szegmensekben. A Microsoftnál például az Xbox Game Pass tagsági díjakból származó bevételeknek sikerült valamelyest ellensúlyozniuk a konzol és játékeladások visszaesését. Bár a cég friss számot nem közölt, januárban 25 millió előfizetője volt a szolgáltatásnak.

A Sony nemrég alakította át PS Plus előfizetői szolgáltatását, s azt reméli, ezzel talán sikeresen harcolhat a játékaktivitás csökkenése ellen. A cégnek a negyedév végén 47,3 előfizetője volt, ami enyhe csökkenés az előző negyedévhez képest.