2021. harmadik negyedévéhez viszonyítva az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadások (DDoS) száma a negyedik negyedévben 52 százalékos növekedést mutat. Ez 4,5-szer annyi, mint ami az elmúlt év azonos időszakában volt tapasztalható.

Egy ilyen támadás során a kiberbűnözők nagyszámú kérést küldenek a megtámadott webes erőforrásnak azzal a céllal, hogy a túlterheljék a weboldalt és így annak ne legyen kapacitása a sok felkeresés kezelésére, illetve, hogy megakadályozzák a weboldal megfelelő működését. Ezek a támadások több napig is eltarthatnak, és komoly fennakadásokat okozhatnak a szervezeteknél.

2021. október és december vége között a Kaspersky kutatói hatalmas növekedést figyeltek meg a DDoS támadások számában, ráadásul akkorát, ami az adott fenyegetés kapcsán rekordnak számít az eddig megfigyelések történetében.

A Kaspersky szakemberei szerint a támadások megnövekedett száma mögött több ok is állhat. Először is, a DDoS támadások száma az év utolsó három hónapjában mindig magas. A leárazások és az ünnepek miatt ekkor van az online vásárlások csúcsszezonja, megkezdődik az egyetemi vizsgaidőszak, és a kiberaktivisták általánosan is tevékenyebbé válnak, ez pedig a támadások számának növekedését eredményezi.

Másodszor, a DDoS piac volumene fordítottan arányos a kriptovaluta-piaccal. Ennek az az oka, hogy a DDoS támadások szervezéséhez és a kriptovaluta-bányászathoz szükséges kapacitás „csereszabatos” – a botnet-tulajdonosok a kriptovaluta-piac növekedésekor a bányászatra irányítják át erőforrásaikat, annak visszaesésekor pedig a DDoS támadásokra. Pontosan ez volt megfigyelhető a negyedik negyedévben: a támadások számának növekedését a kriptovaluták értékének erőteljes csökkenése kísérte.

A negyedik negyedévben a legtöbb DDoS támadásról az Egyesült Államokban (43,55 százalék), Kínában (9,96 százalék), Hongkongban (8,80 százalék), Németországban (4,85 százalék) és Franciaországban (3,75 százalék) számoltak be.