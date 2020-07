Késni fog az új iPhone

Hivatalossá vált, hogy az idei iPhone-okat a szokásosnál később kezdik szállítani - írja a PC World.

A Magyarországon is ismert Foxconn elektronikai bérgyártó, amely például az Apple iPhone mobiltelefonjait is gyártja, és Kína legnagyobb foglalkoztatója nagyon megszenvedte a koronavírus-járvány miatti lezárásokat, nehezen is tudta újraindítani a termelését. Ezért már áprilisban arról pletykáltak, hogy késhetnek az új iPhone-ok.

A gyártó és az Apple ezt eddig nem erősítette meg, de most már biztos, hogy az idén esedékes új iPhone-ok piacra kerülésével még gondok lesznek. A cupertinói cég pénzügyi vezetője, Luca Maestri közölte, hogy a 2020-as iPhone-ok első körös szállítása bizony valóban későbbre csúszik az évről évre megszokotthoz képest, bár maga a bemutató esélyesen időben meglesz - írja a PC World, amely kiemeli, hogy ez alapján legalább már az biztosnak látszik, hogy lesz idén Apple-bemutató.

Várhatóan a szokásoknak megfelelően szeptember elején lesz a leleplezés, de utána nem a hagyományos 1-2 héten belüli szállítással vásárolhatják majd meg az új iPhone-okat a rajongók, hanem előreláthatóan csak októberben, vagy akár még később. Hivatalosan ezt már nem erősítették meg, így érdemes becslésként kezelni ezt az időpontot.