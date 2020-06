Kevés cég tér vissza a járvány előtti munkamenethez

A kis- és középvállalkozások (kkv) mindössze harmada működött zavartalanul a koronavírus miatti korlátozások idején, ezért minden második digitális fejlesztésre készül a járvány után - derül ki abból a felmérésből, amelyet az eNET készített a Magyar Telekom megbízásából.

A kkv-k fele vagy szűkített kapacitással, vagy szűkített tevékenységi körrel vészelte át a vírus időszakát, harmaduk szerint nem érintette őket a kialakult helyzet, de 11 százalékuk kénytelen volt szüneteltetni a működését. Egy százalékuk megszűnt

A kérdőívet kitöltő azon vállalkozások körében, amelyek korábban nem használtak digitális megoldásokat, 22 százalék tudta zavartalanul tovább folytatni korábbi tevékenységét. 1-2 digitális megoldás használata esetén 23 százalék, 3-4 megoldás esetén 30 százalék, míg az öt különböző digitális megoldást használó vállalkozások körében már 37 százalék ez az arány.



Minél több digitális megoldást használt már korábban is egy vállalkozás, annál kevésbé nehezítette meg a működését a járvány - derül ki a felmérésből. A webshop, a készpénzmentes fizetési megoldások, az elektronikus kommunikáció és az online számlázás már a járvány előtt is széles körben használt funkciók voltak a vizsgált kisvállalkozásoknál, de mindegyik esetben elmondható, hogy jelentősen nőtt a használók száma és több vállalkozás mondja, hogy a jövőben vezeti be ezeket az újításokat.

A járványhelyzet lökést adott a digitalizációnak, hiszen a vállalkozók alig egy negyede kíván teljesen visszaállni a járvány előtti működésre, negyven százalékuk azonban úgy nyilatkozott, hogy abban a metódusban dolgoznak tovább, ahogy a vírusveszély alatt.

A vállalkozások egyharmada ebben az időszakban kezdte el az online csoportmunkát támogató alkalmazások használatát. Szintén a vállalkozások egyharmada változtatta meg az üzleti kapcsolattartás mikéntjét, majdnem egyharmad vezetett be az irodai munkavégzés helyett valami mást.

A cégek 56 százaléka a vírushelyzet után nagyobb hangsúlyt fektet a digitális fejlesztésekre és csaknem negyedük úgy nyilatkozott, hogy ez lesz az első dolga. A kutatásban részt vevő kkv-k 13 százaléka mondja azt, hogy már ma is teljesen digitálisan működik.