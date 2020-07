Kicsinálta a Facebook az Iphone alkalmazásait

Sokan panaszkodnak, hogy több népszerű alkalmazás használhatatlanná vált iPhone-on. Az Index szerint a Facbook okozta a hibát.

Nem működik rendesen a Waze, a Viber, a Spotify, a Pinterest vagy a TikTok sem. A gond nem ezekkel az appokkal van, de még csak nem is az Apple hibázott, hanem a Facebook - írja a portál.

A 9To5Mac szerint a Facebook SDK-jában, azaz szoftverfejlesztői készletében van a hiba. Az SDK olyan kód, amelyet más fejlesztők könnyedén be tudnak építeni a saját appjukba. SDK-kat rengeteg appfejlesztő használ fel arra, hogy egyszerűen hozzáadjon már létező funkciókat a saját appjához, például beépítse a Facebook hirdetési platformját, a Google forgalommérő eszközeit vagy online fizetési megoldásokat.

Ha azonban az SDK-ba hiba csúszik, az rosszabb esetben minden olyan appot is érinthet, amely az adott készletet használja. Ez történt most a Facebooknál, ráadásul idén már másodszor: május elején pontosan ugyanez lejátszódott, akkor is az SDK-ba csúszott hiba, amely a fél iOS-es ökoszisztémát működésképtelenné tette néhány órára.