Kifoszthatja a mobilját az új trójai

Egyre több az olyan trójai vírus, amelyik weboldalak biztonsági tanúsítványának álcázza magát, kihasználva a felhasználók gyanútlanságát. Az új malware-ek sem a telefonokat, sem a számítógépeket nem kímélik.

A rosszindulatú programok terjesztése a legális szoftverfrissítések leple alatt egyáltalán nem új módszer. Általában a kiberbűnözők a potenciális áldozatokat felkérik egy böngésző vagy az Adobe Flash Player új verziójának telepítésére, így rábírva a felhasználókat, hogy feltelepítsék az ártalmas kódokat.

Nemrégiben azonban a Kaspersky szakemberei felfedeztek egy új változatot: a fertőzött webhelyek, honlapok látogatóit értesítik arról, hogy valamilyen biztonsági tanúsítvány lejárt. Ebben az esetben épp maga az új biztonsági engedély a trójai.

A böngésző nem szól

A gyakorlatban a riasztó értesítés egy iframe kódból áll - vagyis olyan, mintha egy beágyazott panel, videó lenne, ezért a böngésző automatikusan nem gyanakszik támadásra.

Ezzel a módszerrel az URL-sávban továbbra is egy pontos honlapcím szerepel, nem irányítja máshová a felhasználót, ami miatt még a közepesen óvatos emberek is megtéveszthetők. Valójában viszont a beágyazás egy külső címről tölti le az ártalmas kódot.

Elbújnak a kártevők

A módszer mögé viszont változatos vírusokat bújtattak: letöltődhet így az Exploit.Win32.ShellCode.gen, vagy a Backdoor.Win32.Mokes is. A hatás lehet adatlopás, de akár a számítógépet lassító kriptovaluta-bányász kód is. A csalással megszerezhetik a felhasználók jelszavait, vagy egyéb a böngészőben tárolt adatokat is, például bankkártya-hozzáféréseket.

Akár számítógépen, vagy okostelefonokon is működhet a csalás. Utóbbi rossz hír, mert Androidra újabban egyre több leleményes trójai érkezik, ami árthat akár az akkumulátor-üzemidejének is.