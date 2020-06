Kihal az internetezés egyik gyűlölt eszköze

Az Adobe Flash 2020. december 31-én örökre elbúcsúzik az internettől.

Volt idő, amikor a Flash-nek köszönhetően az addig jóval statikusabb és szegényesebb internet elevenebb és mókás hellyé változott, és könnyű volt játékokhoz, videós tartalmakhoz hozzáférni. Az aranykorban pedig mindenki Flash-támogatást akart még iOS-en is. Aztán internetbiztonsági okokból 2017-ben a fejlesztő Adobe elkezdte leépíteni, ami most végeztetik be - derül ki a PC World cikkéből.

A mobilos tartalmak térnyerésével és a HTML5 szabvány előretörésével a Flash ritkasággá vált, de azért jöttek még biztonsági javítások. 2020 végétől azonban nem lesz több, és a Flash Player sem lesz letölthető az Adobe-tól. Aki pedig telepítette a gépére, azt az Adobe arra bátorítja majd, hogy még idén törölje le. 2021-ben már egyáltalán nem lesz lehetőség a letöltésre, a fejlesztő mindent blokkol december 31. után.