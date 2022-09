Az Egyesült Államok jelenlegi gyakorlatával megsérti a tisztességes piaci verseny alapelveit - mondta a minisztériumi illetékes, aki szerint az amerikai félnek azonnal vissza kell vonnia ezeket az intézkedéseket, és tisztességes politikát kell folytatnia a külföldi társaságokkal, köztük a kínai vállalkozásokkal szemben, írt az MTI a TASZSZ és a Reuters hírügynökségekre hivatkozva.

Washington a tilalommal megzavarja a globális ellátási láncokat, kárt okoz az amerikai gyártóknak is - mondta a kínai szóvivő.

Engedélyköteles lett az amerikai export



A The New York Times előzőleg arról számolt be, hogy Joe Biden amerikai elnök kormánya korlátozta a szuperszámítógépekhez és mesterséges intelligenciához tervezett egyes integrált áramkörök értékesítését Oroszországnak és Kínának. A szerverrendszerekben alkalmazott, grafikus processzorokat gyártó Nvidia és AMD cégek két nagyteljesítményű chipjének exportja engedélykötelessé vált. Washington azzal számol, hogy az intézkedéssel korlátozni tudja ezek felhasználását katonai célokra Oroszországban és Kínában.

Kína azért feltalálja magát, mint mindig



Jay Goldberg, a D2D Advisory, pénzügyi és stratégiai konzultációs cég vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Kínában több olyan cég is működik, amely képes kiváltani a Nvidia és az AMD egyes chipjeit. Kínában számos startup cég jött létre chipek gyártására, alapítóik közül sokan épp ezeknél az amerikai cégeknél dolgoztak korábban.

Egy másik szakértő pedig azt mondta, hogy a washingtoni korlátozások nem akadályozzák meg a kínai technológiai vállalatokat a fejlődésben, de kétségtelenül megdrágulnak a kutatások, amelyek kevéssé lesznek hatékonyak rövid távon - írta at MTI.