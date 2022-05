2022. július 1-jétől Bőthe Csaba az Invitech ICT Services Kft. vezérigazgatója, aki a vállalat éléről leköszönő Gerald Grace feladatait veszi át - közölte a tulajdonos 4iG Nyrt.

Az Invitech Magyarország egyik vezető, komplex telekommunikációs és infrastruktúra szolgáltató vállalata, amely 11 ezer kilométer hosszú optikai gerinchálózattal, 5 saját adatközponttal és több mint 5 ezer közép-, illetve nagyvállalati ügyféllel rendelkezik. Magyarországon kizárólag az Invitech rendelkezik TIERIII minősítésű saját adatközponttal, amelynek köszönhetően nem csak a hazai vállalatok számára, hanem a régióban is kiemelkedő szolgáltatást nyújt ügyfeleiknek.

„A vállalat elmúlt években elért üzleti sikereiben, illetve az Invitech jelenlegi piaci pozíciójának elérésében jelentős szerepe volt Gerald Grace vállalatvezetői tevékenységének. Eredményeit és szaktudását elismerve köszönjük eddig végzett munkáját, és további sikert kívánunk pályafutásához” – mondta Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgató-helyettese. „Bőthe Csaba személyében a távközlési szegmensben jelentős, közel három évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember csatlakozik az Invitech csapatához, aki korábbi pályafutása során már dolgozott a társaságnál, így jól ismeri a vállalatot. Bőthe Csabától az Invitech integrációs folyamatainak felgyorsítását, illetve azt várjuk, hogy a társaság a B2B szegmensben a vezetékes hang- és adatszolgáltatások piacán vezető nagyvállalattá váljon.”

Bőthe Csaba közel három évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik a távközlés területén. Karrierjét MBA diplomája megszerzését követően 1994-ben kezdte a Westel 900-nál, ahol üzletfejlesztésért felelős marketingigazgató-helyettes, majd értékesítési igazgató lett. 2001 és 2004 között Macedóniában, a Mobimak vezérigazgató-helyetteseként az önálló mobilszolgáltató cég felépítését irányította. 2004-ben visszatérve Magyarországra a T-Mobile nagyvállalati értékesítési- és termékfejlesztési igazgatója, majd a Telekom kis-és középvállalati üzletágának igazgatójaként a kkv-szegmens kiszolgálásáért felelt. 2010-ben a T-Systems Magyarország működéstámogatási igazgatójává nevezték ki, ahol feladata a cég teljeskörű ügyfélszolgálati, back-office, létesítési és üzemeltetési funkcióinak kialakítása volt. 2012-ben a T-Systems International nearshore outsourcing szolgáltatásokat nyújtó magyar leányvállalata, az IT Services Hungary (ITSH) élére került vezérigazgatóként, amelyet 2015-ig vezetett. Ezzel párhuzamosan a román és a bolgár T-Systems vezérigazgatójaként is dolgozott. 2016-ban a Liberty Global/UPC vállalathoz igazolt, ahol közép-kelet-európai B2B igazgatóként az új régiós működési modell kidolgozása fűződik a nevéhez. 2018-ban csatlakozott az Invitech ICT Services Kft.-hez, ahol a marketing- és üzleti támogatások igazgatóságot építette fel. Karrierjét 2019-ben a Telenor Magyarországnál nagyvállalati értékesítési vezetőként folytatta; az értékesítés hatékonyabbá tétele, felgyorsítása mellett elsősorban a cég nagyvállalati és M2M ügyfélkiszolgálásának fejlesztésén, valamint vezetékes és IT termékek piaci bevezetésén dolgozott.

Bőthe Csaba vezérigazgatóként 2022. július elsejei hatállyal veszi át az Invitech ICT Services irányítását - áll a közleményben.