A hétvégén rengeteg jelentvideó szivárgott ki a minden idők egyik legsikeresebb, nyílt világú videójáték-sorozataként számon tartott Grand Theft Auto (GTA) hatodik részéről. Az autós-lövöldözős akciójáték legutóbbi kiadása 2013-ban jelent meg, és miközben a stúdió azóta is nagy erőkkel dolgozik a folytatáson, története eddigi talán legnagyobb szivárgását szenvedte el – írja a Bloomberg.

A játékról a közösségi médiában több olyan tartalom bukkant fel, amelyekről később kiderült, valóban hiteles anyagok. A feltöltő szerint a videókat közvetlenül a fejlesztő Rockstar Games belső csatornáiról kaparintotta meg, majd nem sokkal ezután fel is töltötte egy internetes fórumra, ahonnan később a Youtube-ra és a Twitterre is felkerültek. A vállalat hivatalosan is reagált a történtekre, a következő közleményt adták ki:

Nemrégiben behatoltak a hálózatunkba, melynek során egy illetéktelen harmadik fél illegálisan tölthetett le bizalmas információkat, beleértve a Grand Theft Auto VI korai fejlesztői videóit

– közölte a videójáték-stúdió a Twitteren. Hozzáteszik, a történtek ellenére nem számítanak semmiféle fennakadásra a jelenlegi játékaiknál, a fejlesztés alatt álló projektek is változatlan ütemben haladnak majd.

Kiterjedtebb akció lehetett

A hat éve még Magyarországon is működő, olcsó fuvarozási szolgáltatásáról híres Uber is arról számolt be, hogy komoly hackertámadás áldozata lett. Az amerikai cég hétfőn erősítette meg a hírt, miszerint a Lapsus$ nevű hackercsoporthoz köthető támadó feltörte a kommunikációs rendszereit, jogosultságokat szerezve a belső vállalati szoftverhez – írja a Reuters.

A hackercsoport 2021 decemberében vált ismertté, amikor zsarolóvírus-támadást intézett a Brazil Egészségügyi Minisztérium ellen, veszélybe sodorva több millió ember koronavírus-oltási adatait. Az utóbbi években olyan óriáscégeket is célba vettek, mint a Microsoft, az Nvidia, a Ubisoft, a Samsung vagy a Vodaphone. Arra is van esély, hogy ugyanez a csoport felelhet a Rockstar Gamest ért támadásért. A támadók felkutatásán egyébként már az FBI és az Amerikai Igazságügyi Minisztérium is dolgozik.