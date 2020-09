Komoly amerikai csapás a kínai csipgyártásra

A legnagyobb kínai csipgyártó cég számára történő exportot nehezíti meg az amerikai kormányzat egy adminisztratív lépéssel. Ezzel a kínai technológiai szektor nagyon komoly ütést kaphat.

Az Egyesült Államok kormánya jelentős korlátozásokat léptetett életbe a SMIC nevű kínai csipgyártó cég számára történő áruszállításban - írja összefoglalójában a CNBC.com. A legnagyobb kínai csipgyártó cég elleni szankció azzal fenyeget, hogy megbénítja azt a kínai tervet, ami az ázsiai országot önellátóvá tenné csipekből.

AZ SMIC beszállítóinak ezentúl exportengedélyt kell kérelmezniük a cégeknek az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által nekik küldött értesítés szerint. A minisztérium szerint ugyanis elfogadhatatlanul magas a kockázata annak, hogy az SMIC számára küldött berendezések és alkatrészek végfelhasználása katonai célú

A lépéssel nagy a veszélye annak, hogy a félvezetőgyártó céget teljesen elvágják amerikai beszállítóitól. Azonban az, hogy a gyakorlatban megvalósul-e, nagyban függ majd attól, hogy az amerikai hatóságok mennyire veszik komolyan ezt a rendelkezést. A kínaiak számára a legrosszabb esetben elképesztő módon megnehezedhet ezzel hazai iparuk csipekkel történő ellátása, s ez komoly fordulópontot jelenthet az amerikai-kínai kapcsolatokban - mondta a Financial Times-nak Paul Triolo, az Eurasia Group nevű tanácsadó cég technológiapolitikával foglalkozó szakértője.

A Trump kormányzat már eddig is komoly korlátozásokat vezetett be a kínai technológiai cégekkel szemben, az országban a WeChat és a Tiktok leállítását is kilátásába helyezte arra való hivatkozással, hogy azok amerikai felhasználók adataihoz férnek hozzá.

Az SMIC Kína számára egy úgynevezett "nemzeti bajnok" cég, olyan vállalat, amely komoly állami támogatást kap azért, hogy nemzetközi szinten is megfelelő súlyt tudjon képviselni, s ezzel erősítse az adott ország gazdaságát. Fő feladata az lenne, hogy megteremtse Kína függetlenségét az importtól a félvezetőgyártás területén. Részvényeit az idén vezették be a sanghaji tőzsdére egy olyan részvénykibocsátást követően, amelynek 7,6 millió dolláros összértéke 10 éve a legnagyobb volt a kínai piacon.

A céget már eddig is komoly hátrányok érték a korábbi amerikai korlátozások miatt. A Huawei-jel szemben korábban bevezetett amerikai szankciók miatt az SMIC legnagyobb vásárlóját veszítette el, amelytől árbevételének ötöde származik. A lépés eközben komolyan érintheti az amerikai csiptervező céget, a Qualcommot, amely nagyon sokat bérgyártat a kínai céggel. Az FT szerint a Qualcomm az SMIC második legnagyobb vásárlója.

Az SMIC szerint továbbra is kapcsolatban vannak az amerikai kereskedelmi minisztériummal. Azt ugyanakkor határozottan tagadták, hogy termékeik katonai célú felhasználásra kerülnének. Állításuk szerint egyelőre nem kaptak hivatalos értesítést az új korlátozásokról.

Az amerikai lépés érzékeny ponton csaphat le a kínai technológiai cégekre. Az FT-nek nyilatkozó egyik SMIC-nél dolgozó mérnök szerint a szankciók várhatóak voltak, ennek ellenére komolyan rontanak a cég helyzetén. Az SMIC a világ csipgyártó kapacitásainak mintegy 5 százalékát jelenti, azonban egyes idősebb dizájnok esetén ez az arány eléri a 10 százalékot is. Emiatt könnyen lehet, hogy a gyártó szorongatott helyzetbe hozása tovább súlyosbítja az amúgy is tapasztalható globális hiányt a csippiacon.

A kínai kereskedelmei minisztérium a múlt héten kapott arra felhatalmazást, hogy megtiltsa az általa megbízhatatlannak tartott külföldi cégek kínai működését. E körbe tartozhatnak az olyan cégek is, amelyek engedelmeskedve az amerikai szankcióknak korlátozzák a kínai cégek részére történő szállításaikat.