Komoly frissítést kap az Instagram

Instagram Guides néven indul új hely- és termékajánló szolgáltatás az Instagramon.

Az Instagram azon dolgozik, hogy kibővítse a nemrég elindított Guides funkcióját, amely lehetővé tette egyes felek számára, hogy mentális egészséggel kapcsolatos útmutatásokat osszanak meg. Azóta külön fülön több tartalomgyártó is közzétette a tippjeit a profilján keresztül. Az Instagram most pedig olyan eszközöket fejleszt, amelyekkel a Guides keretén belül más ajánlásokat is tehetnek majd a tartalomgyártók: helyeket vagy termékeket ajánlhatnak - írja a PC World.

A végső cél az, hogy hosszabb tartalmak kerüljenek az Instagramra, ne csak fotók és videók. Kisebb probléma, hogy az eredeti koncepció az volt, hogy egy TripAdvisor-szerű platformot integrálnak az Instagramba, de a koronavírus-járvány miatt most jóval kevesebben utaznak, így kihasználatlan lenne a rendszer.