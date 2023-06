Két amerikai szenátor kedden levelet küldött a TikTok vezérigazgatójának, amelyben azzal vádolják a vállalatot, hogy félrevezető állításokat tett a kongresszusi meghallgatáson arról, hogyan tárolja és kezeli az amerikai felhasználók adatait – számolt be róla a The New York Times.

Egy demokrata és republikánus szenátor közösen írt levele elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan tárolja a személyes adatokat a kínai ByteDance, illetve hogyan férhetnek hozzá az ottani alkalmazottak ezekhez az információkhoz.

Mélységesen felháborít és aggaszt bennünket, hogy a TikTok ismét félrevezető, pontatlan vagy teljesen hamis információkat szolgáltat a kongresszusnak és ezáltal a felhasználóknak

– írják levelükben.

A TikTok évek óta azon dolgozik, hogy meggyőzze az amerikai kormányt arról, hogy elkülönítheti amerikai tevékenységét és elzárhatja az amerikai felhasználói adatokat, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a vállalat átadhatja ezeket az információkat a kínai hatóságoknak.

A Kínai Kommunista Párt rengeteg privát- és állami információt szerezhet meg a TikTok felhasználóitól, ezért az országok sorra tiltják be az alkalmazás használatát kormányzati eszközökön. A közösségi oldal közben azon dolgozik, hogy meggyőzze a kormányokat arról, hogy nincsenek felhasználói aggályok. Erről azonban nem sikerült meggyőzni a legtöbb államot.

A TikTok „felülvizsgálja a levél tartalmát”, ugyanakkor továbbra is pontosnak tartják a kongresszusi kihallgatáson adott válaszaikat.

A Forbes korábbi beszámolója szerint a TikTok a tartalomgyártók pénzügyi adatait, köztök az adóazonosító jeleket és társadalombiztosítási számokat kínai szerveken tárolhatja, ahol az ottani alkalmazottak hozzáférhetnek ezekhez. Ezt a vállalat azzal indokolta, hogy az alkalmazásban pénzt kereső alkotóknak történő kifizetésére a ByteDance anyavállalat adatbázisát használja.

A The New York Times pedig néhány napja arról írt, hogy a TikToknál a Lark nevű belső üzenetküldő rendszeren keresztül amerikai felhasználói adatokat (például jogosítványokat), sőt gyermekeket szexuálisan zaklató tartalmakat is megosztottak egymással.