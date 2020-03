Koronavírus: Budapestről eltűnt az autósok jelentős része

Az elmúlt napokban jelentősen megcsappant Budapest autósforgalma, mivel egyre több cég küldi otthoni munkára a dolgozókat, valamint az oktatási intézmények is bezártak. A forgalom visszaesése egész Európában látványos.

A szerda reggeli csúcsforgalomban a budapesti utak telítettsége az átlagos 66 százalék helyett mindössze 27 százalékos volt, amely 39 százalékpontos csökkenés - derül ki a Tomtom navigációs cég adataiból.

A forgalom - különösen a reggeli és esti csúcsban már - a múlt héten visszaesett, de ennek mértéke közel sem volt olyan drasztikus, mint március 16. hétfőtől.

Ennek oka, hogy a kormány hétfőtől záratta be az oktatási intézményeket és egyre többen dolgoznak otthonról. Ciklikusság még most is látszik - ellentétben például Milánóval vagy Vuhannal, ahol megállt az élet - de a grafikon egyre laposabb.

A budapesti utak átlagos telítettsége 37 százalékos volt, amely két százalékponttal magasabb, mint 2018-ban. A legkevesebben (7 százalék) nem meglepő módod december 24-én közlekedtek, a legtöbben (70 százalék) pedig december 12-én.

A reggeli csúcs átlagos terheltsége 65, az estié 67 százalék volt 2019-ban.

Máshol is kevesebben autóznak

Az autósforgalom csökkenése nem budapesti sajátosság, számos európai fővárosban maradnak otthon az emberek.

Szerda reggel 8 órás adatok :

Bécs: 47 százalék helyett 14,

Pozsony: 82 százalék helyett 27,

Bukarest: 97 százalék helyett 29,

Berlin: 50 százalék helyett 22,

Róma 82 százalék helyett 12,

Milánó: 69 százalék helyett 9,

Barcelona 59 százalék helyett 7,

Madrid: 60 százalék helyett 5.



Érdekes, hogy például Peking forgalma az elmúlt napokban kezdett visszatérni. Még mindig nem éri el az ilyenkor megszokott szintet, de már közel sincs akkora különbség, mint mind például múlt hét pénteken.

A vuhani közlekedés azonban még mindig minimális, bár a városban - a Tomtom adatai szerint - nincsenek európai szintű dugók, a csúcsban is 50 százalék alatti telítettséggel számolnak.

Akit érdekelnek a forgalmi adatok itt tud böngészni a világ nagyvárosai között.