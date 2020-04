Koronavírus: gáláns lépésre szánta el magát a Vodafone

Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport, ezzel segítve a koronavírus hatásai miatt nehéz helyzetbe került karitatív szervezetek munkáját. A Vodafone Magyarország és a VOIS Vodafone Szolgáltató Központ munkavállalói hamarosan a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára adakozhatnak, az így összegyűlő összeget pedig a Vodafone Alapítvány megduplázza - jelentette be a telekommunikációs cég.

A Vodafone Csoport és Alapítvány eddig összesen 5,4 millió euró értékben indított kezdeményezéseket a koronavírus miatt kialakult helyzetben pénz- és természetbeni adományok formájában.

Ezek közé tartoznak például a több országban elérhető kereskedelmi ajánlatok, illetve az egészségügyi információkhoz és ingyenes online orvosi konzultációhoz való jobb hozzáférést előmozdító intézkedések. A Vodafone Csoport és vállalatai az iskolák bezárásával egyidejűleg hozzáférést biztosítottak a diákok számára a vezető globális online oktatási szolgáltatók megoldásaihoz. Magyarországon a Vodafone a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó weboldalakat és applikációkat - mint a mozaweb.hu, az oktatas.hu, az nkp.hu, a videotanar.hu, vagy az ekreta.hu - adathasználat nélkül teszi elérhetővé az ügyfelek számára a tanév végéig.

A koronavírus terjedésének megakadályozását célzó korlátozások világszerte jelentős fennakadásokat okoznak és sok ember életére vannak negatív hatással. Ennek következtében a szokásosnál jóval többen fordulnak segítségért azokhoz a karitatív szervezetekhez, amelyek maguk is finanszírozási gondokkal küzdenek. Az új Vodafone Alap ezért úgy döntött, hogy kifejezetten a saját piacain, a legkiszolgáltatottabbak számára segítséget nyújtó helyi jótékonysági szervezeteket támogatja.

Eszközadományokkal a koronavírust megelőzően is több alapítványt támogattunk, többek között laptopok, SIM kártyák, Mobil wifik és tabletek biztosításával. A jelenlegi veszélyhelyzetben úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szervezeteknek most minden korábbinál nagyobb segítségre van szükségük - indokolta a Vodafone Csoport és a Vodafone Alapítvány döntését Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke. Bízom benne, hogy sikerül előteremtenünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára azt a plusz finanszírozást, amelyre most különösen nagy szükségük van - tette hozzá.

A finanszírozási kampány 2020. áprilisában indul és június végéig fog tartani. A Vodafone Magyarország Alapítvány a munkatársak felajánlásait és az így megduplázott összeget a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak fogja felajánlani.

Minden segítség jól jön

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat valamennyi tevékenységét átalakította a járvány miatt, karitatív munkáját az előírt óvintézkedéseket betartva folytatja, de ezekben a hetekben is rászoruló emberek tízezreiről - idősekről, fogyatékkal élő és hajléktalan emberekről, nélkülöző családokról és leszaladó településeken élő gyermekekről - gondoskodik nap, mint nap. A Vodafone közleménye kiemeli, hogy 10 ezer forintból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy hétig tudja üzemeltetni az idős embereket látogató szolgálati gépjárművét, vagy egy hétig képes sokszorosítani a tananyagot az egyik legszegényebb falu valamennyi otthon tanuló diákjának.

A beérkező adományokat országos intézményhálózatán keresztül használja föl az Ökumenikus Segélyszervezet az átmeneti otthonaiban élő családok támogatására, akiknek nincs máshol "otthon maradni", ezért a segélyszervezetnek kell biztosítania teljes ellátásukat, és a gyerekek digitális oktatásban való részvételét. Ezer forintból például egy az otthonukban élő gyermek napi ellátását tudják fedezni. Segítik az intézményeik látókörében élő hajléktalanokat, akik a segélyszervezet továbbra is nyitva tartó intézményeiben remélhetnek csak segítséget és a hátrányos helyzetű családokat, akiket eleve nehéz helyzetben értek utol a járvány következményei, és még kilátástalanabbá vált küzdelmük a napi megélhetésért.

Eszközöket már kaptak

A Vodafone által már átadott tabletek, asztali gépek, monitorok és Mi-fi (mobil wifi) eszközök nagyban segítik a segélyszervezet átmeneti intézményeiben élő gyerekek tanulását, illetve a munkahelyi körülmények jelentős változásai miatt a segélyszervezet munkatársainak tevékenységét. "Ha fizikailag most nem is szabad egymás kezét fognunk, nem engedjük el a bajban a rászorulókét!" - hangsúlyozta Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.