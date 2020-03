Koronavírus: teljesen felkészületlenek a magyar gazdasági szereplők

A magyar vállalkozásoknak csak a töredéke képes a tömeges otthoni munkavégzés biztonságos bevezetésére: hiába nincsenek bent az emberek, ha a távmunka során komoly adatszivárgási kockázatok merülnek fel, az informatikai rendszerek pedig felkészületlenek a helyzetre.

A koronavírus terjedése a cégek mindennapos működésére is nagy hatást gyakorol. Ahogy a vírus terjed, egyre több országban döntenek úgy a társaságok, hogy távmunkát rendelnek el, az önkéntes karanténozással csökkentve a fertőzésveszélyt. A dolgozók egészségének szempontjából a lépés mindenképpen üdvözlendő.

A koronavírus üzletvitelre gyakorolt következményei a vártnál is súlyosabbak lehetnek, hiszen a fertőzés terjedésének megakadályozására számos olyan intézkedést vezethetnek be országos szinten, amelyek már a nemzetgazdaság teljesítménye szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak. A hatóságok mellett a cégek is lépéskényszerben vannak: a külföldi példákat tekintve az Ikea a Kínában dolgozó 14 ezer alkalmazottját már fizetett szabadságra küldte, a Volkswagen 3500 pekingi munkavállalója pedig két hétre home office-t kapott, azaz otthonról dolgozhat. A Nokia magyarországi gyárában is hasonló intézkedéseket vezettek be, egy hetes otthoni munkavégzésre kötelezték azokat, akik a közelmúltban Kínában jártak. A fizetett szabadságok széleskörű kiadása is egy lehetséges vészforgatókönyv, de az időszakos, pár hetes távoli munkavégzés bevezetése egy valószínűbb döntés lehet.

Miután Magyarországon is megjelent a vírus, és nem kizárható, hogy a járvány továbbterjed, vélhetően a magyar cégek is úgy döntenek majd, hogy a munkahelytől távol dolgozzanak az embereik. Felmerül tehát a kérdés, hogy mennyire felkészültek a magyar cégek erre: a Kvazar.cloud szerint informatikai szempontból sok problémával fognak szembesülni a társaságok.

Ez a változás nemcsak a nagyvállalatokat, hanem azon kis- és középvállalkozások tízezreit is érinti, ahol eddig kevésbé volt bevett gyakorlat a távoli munkavégzés. Ahogy a Gallup Globális Munkahelyi Felmérése is rámutatott, Magyarországon jelenleg mindössze az európai átlag fele, a munkavállalók 2,5 százaléka dolgozik folyamatosan távmunkában. Ennél is lesújtóbb eredményt hozott a Jobsgarden tavalyi kutatása, miszerint azon magyar cégeknek a 70 százaléka, ahol most sincs lehetőség a távmunkára, nem is tervezi annak bevezetését. A koronavírus miatt azonban a távmunkára nem nyitott cégek is rákényszerülhetnek arra, hogy így próbálják meg átvészelni ezt a nehéz időszakot - írják a közleményben.

A távmunkához való negatív vagy semleges hozzáállás eredményeképpen a cégek informatikai háttere sincs felkészülve a tömeges otthoni munkavégzésre. A felhőmegoldásokat közvetítő Kvazar.cloud öt lépésben foglalta össze, hogy mit tehetnek az érintett vállalkozások a válságos időszak leküzdésére.

A megfelelő hardverpark biztosítása: fontos, hogy a dolgozók inkább céges gépeket használjanak, mint a sajátjukat, mert kockázatos, hogy nem a céghez tartozó eszközén keresztül lép be a munkahelyi levelezésbe, vagy cserél fájlokat a többi dolgozóval egy ember.

Az adatok biztonságos elérési rendszerének kialakítása: inkább felhőalapú szolgáltatásokra érdemes fókuszálni.

A rendszergazda és az informatikai szakemberek hadrendbe állítása, akik felügyelhetik a távolból is a dolgozók tevékenységét.

Kiemelt biztonsági figyelem fordítása a döntéshozók tevékenységére: a több jogosultság miatt a vezetők vonzóbb célpontjai lehetnek a kiberbűnözőknek.

Online meetingek megtartása, folyamatos kommunikáció a dolgozókkal.