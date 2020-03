Koronavírusos álhírek: olyan súlyos a helyzet, hogy az Apple és a Google is lépett

Ahogy a Covid-19 nevű vírus egyre jobban terjed, sok csaló álhírek terjesztésével próbál pénzt szerezni. Ezek egyik alváltozata, hogy külön telefonos tájékoztató appokat készítenek, de az Apple és a Google szűrni kezdte a koronavírusos átveréseket.

Az Apple és a Google egyaránt elkezdte törölni az olyan appokat, amelyek a koronavírussal kapcsolatosak. Emellett minden ehhez kötődő tartalmat és azok kiadását vissza is utasítja, kivéve az egészségügyi világszervezetektől és a kormányzatoktól származó appok esetében. A CNBC szerint a Google már a koronavírusra sem enged keresni a Play Áruházon belül, az Apple pedig arról értesítette a fejlesztőket, hogy csak jól ismert intézmények tehetnek közzé effajta appokat - írja a PC World.

A szoftvercégek nem bíznak semmit sem a véletlenre: ha független fejlesztők valóban hiteles alkalmazásokat gyártanak - amelyek akár a WHO adatait is használhatják -, elsőre azokat sem engedik be az áruházakba. Csak a kormányok és az egészségügyi szervezetek kaptak csak zöldutat. Ez a világ minden országára, így Magyarországra is igaz. A kamu tartalmú appok állítólag már jelentősen elterjedtek, a fél- vagy teljesen alaptalan információk pedig közegészségügyi kockázatot jelentettek, ami kerülendő a magától is hiszterizált hangulatban.

Nem az Apple és a Google az első, amelyik lép a Covid-19 (a köznyelvben koronavírusként, a szaknyelvben pedig SARS-CoV II. néven emlegetett betegség) miatt: a Facebook és a Twitter már februárban arról döntött, hogy intenzív harcot kezdenek a koronavírussal kapcsolatos álhírek ellen.