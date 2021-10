Agyi implantátumként működő mesterséges retina adhatja vissza a vakok látását

A spanyolországi Miguel Hernández Egyetem (UMH) kutatói olyan mesterséges retinát fejlesztettek, amely lényegében egy a látóideget stimuláló implantátum. Már állatokon és emberen is sikerrel tesztelték a technológiát, most további önkénteseket toboroznak a kutatáshoz. A tesztalany több mint tíz év után látott bármit is.