Leáll a Gmail egy meglepően sokak által használt böngészőben

2021-től a Gmail és az egyéb Google Workspace appok sem működnek majd az Internet Explorer 11 alatt, amely meglepő módon még mindig működik, sőt, vannak statisztikák, amelyek szerint megint egyre többen használják - írja a PC World.

A sort a Microsoft Teams nyitotta, amikor november 30-án megszüntette az IE11 támogatását, majd a Microsoft 365 jött, 2021. augusztus 17-i lejárattal. 2021. március 15-től pedig a Google Workspace appok is megszüntetik a támogatást, így a Gmail, Google Naptár, Drive, Dokumentumok/Táblázatok/Diák, Meet, Chat, Keep, Currents is.

A feltételezések szerint maguk a weboldalak még működnek majd egy darabig, de a funkciók nem feltétlen, a kompatibilitást a Google itt sem garantálja majd - olvasható a portálon.

A Google a Chrome, Firefox, Safari vagy Edge használatát javasolja a fennakadások és a sérülékenységek elkerülése végett - írta a portál.