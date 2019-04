Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Léket kap a T-Mobile gigaüzlete?

Az USA igazságügyi minisztériuma kétségeket fogalmazott meg a T-Mobile amerikai leányvállalata és az egyik ottani versenytársa, a Sprint fúziójával kapcsolatban. A két cég cáfolja, hogy a szaktárca keresztbe feküdne egyesülési szándékuknak, ami egyébként egy gigantikusan nagy üzlet. Eközben az Intel drámai bejelentést tett.

Az USA igazságügyi minisztériuma, amely versenyhatóságként vizsgálja a T-Mobile US Inc. és a Sprint Corp. mobiltelefoncégek 26 milliárd dollár értékű egyesülési tervét, kétségeket fogalmazott meg fúzióval kapcsolatban, bár végső döntés még nincs - szivárogtatták ki a sajtónak az ügyhöz közel álló források a Reuters összefoglalója szerint. Sprint részvényei kilenc, a T-Moblie US papírjai négy százalékkal gyengültek a hírre, miután a befektetők eddig tutira vették, hogy összejön az üzlet.

Az egyesülés bírálói azzal érvelnek, hogy ezzel négyről háromra csökkenne az országos szinten tevékenykedő mobiltelefon-szolgáltatók száma (a másik két cég az AT&T Inc. és a Verizon Communications Inc.), ami rontja a fogyasztók választási lehetőségeit. A T-Mobile azzal védekezik, hogy az új vállalat gyorsabban építené ki következő generációs, 5G-s mobilhálózatát, s így erősebb versenyzőként jelenne meg a piacon. A végső döntés júniusban várható, amikor befejeződik a szövetségi kommunikációs hatóság (FCC) vizsgálata az ügyben.

Tagadják

A sajtóértesülést, mind a T-Mobile US, mind a Spirnt vezetősége tagadja, az igazságügyi tárca nem kommentálta a kiszivárogtatást. Egy az ügyhöz közel álló független szakértő úgy véli, hogy a vizsgálat a fúzió engedélyezésével zárulhat, feltéve, hogy a cégek vállalják, hogy nem lesznek jelentős eszközeladások az átalakulás után, továbbá sikerül bizonyítaniuk, hogy hatékonyabban tudják lebonyolítani együtt az 5G-s átállást.

A két cég felső vezetőit alaposan megszorongatták februárban az amerikai kongresszusban az egyesüléssel kapcsolatban tartott meghallgatáson. Demokrata szenátorok egy csoportja azt várja az igazságügyi minisztériumtól, hogy ne engedélyezze az üzletet, mert szerintük annak nyomán tíz százalékkal drágulnának az érintett vállalatok szolgáltatásai és romlana a vidéki területek mobillefedettsége. Erre válaszul a T-Mobil azt ígérte, hogy az egyesülést követő három évre befagyasztja az árait és fenntartja hálózata kapacitásának egy részét vidéki ügyfeleinek.

Emellett azt is megígérték, hogy az 5G-s rendszert a kínai Huawei Technologies, illetve a szintén kínai ZTE Corp. részvétele nélkül építik ki. Ez a két vállalat fasírtban van az amerikai kormányzattal, amely szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ha az ő technológiájukat használnák a megújuló mobilhálózatokban.

Intel-bomba

Bombahírként értékeli a Business Insider az Intel bejelentését, miszerint a világ legnagyobb chipgyártója nem vesz részt a mobiltelefonok 5G modemeihez szükséges processzorok fejlesztésében. Ezzel elhagyják az okos telefonok piacát, amely a várakozások szerint a vezeték nélküli kommunikáció legnagyobb szegmense lesz az új technológia felemelkedése után. A hírre négy százalékkal erősödtek a vállalat részvényei a tőzsdén, ugyanis ez azt jelenti, hogy minden erejét a háttérhálózati infrastruktúrára, azon belül az adatfeldolgozás technológiájára koncentrálja, ami igencsak zsíros profitot ígér.

Bob Swan, az Intel vezérigazgatója azzal indokolta a döntést, hogy világossá vált számukra: a mobilmodemek területén nem látható, hogyan térülnének meg a fejlesztéseik. Korábban úgy volt, hogy az Apple az Inteltől szerzi be 5G-s modemeit, most más beszállítót kell keresnie. Ez lehet esetleg a Qualcomm, amellyel éppen a napokban rendezték jogi vitájukat.

Szakértők szerint nem egyértelmű, hogy mi történt a háttérben. Lehet, hogy az Apple látta úgy, hogy túl kockázatos lenne folytatnia az együttműködést ezen a téren az Intellel, lehet, hogy az Intel jelezte, hogy túl kockázatosnak látja ezt az üzletet, és elsétált az Apple-től. A végeredmény szempontjából mindegy, esetleg azon lehet csodálkozni, hogy míg valaha Intel-processzorok működtek a világon használt pc-k 80 százalékában, a jövőben a legnépszerűbb fogyasztói termékekben, az okos mobilokban nem lesz Intel-technológia.