Hatalmas elbocsátás a multinál, a dolgozókat már kizárták a céges rendszerből

Nem sokkal a Twitter bejelentése után a Facebook anyavállalata, a Meta is beállt a sorba, felmondtak 11 ezer munkavállalónak, miután a bevételek elmaradtak a várakozásoktól, a hirdetési teljesítmény visszaesett és a konkurenciával is kiéleződött a verseny. Mark Zuckerberg, a cég vezérigazgatója ráadásul a következő hónapokra is ígért még költségcsökkentési intézkedéseket.