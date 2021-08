A lézertechnológiát eddig főleg az iparban használták, fegyvert készíteni nem nagyon tudtak a segítségével, ez inkább csak a filmkészítők fantáziáját ragadta meg.

A fejlődés mostanra ért el arra a szintre, hogy nagy teljesítményű lézereket tudjanak teherautókra vagy hajókra szerelni, ezek pedig már alkalmasak lehetnek arra, hogy lyukat üssenek a drónokon - írja az Interesting Engineering.

Nem az USA az első amelyik teszteli a technológiát, a franciák a 2024-es olimpiai játékokra szeretnének egy működőkepés drónelhárító-rendszert. Izrael 2025-re ígéri, hogy rendelkezni fog ilyen eszközzel.

Az amerikaiak mintegy 2 év alatt fejlesztették ki a prototípust, amelyet egy Stryker harci járműre szereltek fel és amelynek tesztje most júliusban fejeződött be. Ezeken a lövészeteken igyekeztek olyan valós helyzeteket modellezni, amelyekkel megismerhetik a fegyver képességeit. Már a kezelőszemélyzetet is kiképezték.

A hadsereg a drónok mellett rakéták és aknavetők ellen is bevetheti majd a lézereket.