A drónok egyre nagyobb szerepet töltenek be a hadászatban, terrorszervezetek gyakran alakítanak át civil eszközöket felderítő drónokká, de arra is volt példa, hogy "kamikaze" módban vetik be, vagyis különböző célpontokba csapódnak velük.

A franciák által tesztelt lézer egy HELMA-P típusú rendszer, amely egy optikai érzékelőkkel ellátott két tengelyes toronyból és magából a 2 kilowatt teljesítményű fegyverből áll. A tornyot egyetlen ember kezeli egy "ember-gép" interfészen keresztül.

A rendszer akár egy kilométerre lévő drónokat is el tud pusztítani, amely a konkurens drónelhárító rendszerekhez képest 3-4-szeres távolság - olvasható a portálon.

A terv az, hogy a rendszer a 2024-es olimpia játékokra működőképes legyen. A HELMA-P-t eddig csak szárazföldön vetették be, de járművekre és hajókra is szerelik majd.