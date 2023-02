A 2022 májusában bejelentett szolgáltatás képességeit már tesztelni is lehet a jól ismert Google Maps-ben, ahol egyelőre öt város (London, Los Angeles, New York, San Francisco és Tokió) már a drónok és galambok szemszögéből is bejárható, többféle napszakban és időjárási körülmény között. Az ígéretek szerint dinamikusan növekszik majd a projektbe bevont városok száma, így hamarosan Amszterdam, Dublin, Firenze és Velence is a listára kerül – írja a The Verge cikke alapján az ITBusiness.

A sok millió Street View-fénykép és a neurális hálózat segítségével megalkotott részletgazdag, 3D-s képen megjelenik minden, a Maps-en megszokott információ, így például a közlekedési adatok vagy éppen a meglátogatott környék üzletei, nevezetességei.