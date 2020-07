Magánlakásokba költözik a Vodafone ügyfélszolgálata

A Vodafone Magyarország júliustól az ügyfélszolgálatos kollégák számára is lehetőséget biztosít a folyamatos távmunkára. A programra jelentkező kollégáknak a vállalat a járványt követően is lehetőséget biztosít a távmunkára, ezzel szerepet vállalva az innovatív, digitális munkavégzés kialakításában - közölte a telekommunikációs cég.

A koronavírus-járvány világszerte munkavállalók millióit kényszerítette az otthoni munkavégzésre. A Vodafone Magyarország a veszélyhelyzet ideje alatt elkezdett azon dolgozni, hogy az új munkavégzési forma hosszútávon is megvalósítható és működőképes legyen. Ennek eredményeként július elejétől kezdődő első szakaszban az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák 50 százalékának elérhetővé teszik a folyamatos otthoni munkavégzés, amit a szolgáltató a későbbiekben szeretne kibővíteni - derül ki a Vodafone közleményéből.

A Vodafone közleménye egy felmérésre hivatkozva azt írja, kiderült, hogy a munkatársak közel háromnegyede hosszú távon is élne a távmunka lehetőségével. A Vodafone szerint ez a fajta munkavégzés sok előnyt is hoz a vállalatnak, mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról.

A koronavírus-járvány negatív hatásait azok a vállalatok tudják a leginkább visszaszorítani, akik levonják az elmúlt hónapok tanulságait és ezeket beépítik jövőbeli működésükbe - vélekedett Szentkuti Gabriella, a Vodafone Magyarország lakossági értékesítési és operációs vezérigazgató-helyettese, aki szerint a vállalat azért döntött a távmunka kiterjesztése mellett, mert szerintük a munkavállalók hatékonysága ezzel nem csökken, illetve sok esetben még nő is.

A Vodafone közleményében megjegyzi, hogy korábban elsősorban az informatikai infrastruktúra miatt volt elképzelhetetlen, hogy az ügyfélszolgálat is távoli munkavégzésre álljon át. Amennyiben a mostani programra jelentkező kollégáknál adottnak véli a cég a hosszútávú, biztonságos munkavégzés feltételeit és az otthoni munkaállomás megfelel a kritériumoknak, úgy fel is szerelik azt a szükséges IT eszközökkel (például notebook, headset, monitor és a szükséges szoftveres támogatás).