Az afrikai kontinensen segít a Vodafone Digitális díj bolygónk és fenntarthatóság kategóriájának egyik dobogósa, a Smapp Lab. A digitális csapdahálózatot Kenyában tesztelik, ezáltal hatékonyabbá téve a mezőgazdasági termelést. A magyar fejlesztők adatalapú innovációja a kártevők elleni hatékony védekezésben segíti az ottani gazdákat. A tesztelés októberben kezdődött az afrikai kontinensen - derül ki a Vodafone közleményéből.

A tavaly alakult, mezőgazdasági digitalizációval foglalkozó cég fejlesztése valós idejű lokális megbízható adatokat szolgáltat a gazdák számára a kártevők elleni védekezés során, hogy ezáltal hatékonyan, optimalizált permetszer kijuttatás mellett vehessék fel a küzdelmet a rovarok ellen, ezzel hozzájárulva a fenntartható mezőgazdasághoz.

Az október közepén megnyílt kenyai tesztközpontban elsősorban a sereghernyó elleni védekezés során fogják alkalmazni a megoldást, ugyanis a sereghernyó az egyik legveszélyesebb kártevő az afrikai kontinensen, amely a legfontosabb szántóföldi növényeket és zöldségféléket támadja.

A fejlesztéssel hatékonyan, megfelelő időben, a szükséges permetszer-kijuttatás mellett vehetik fel a harcot a gazdák a kártevők ellen, ezzel is hozzájárulva a fenntartható mezőgazdasági termeléshez. A csapdákat aktívan használják a gyapottok-bagolylepke ellen Európa több országában is, Magyarország mellett Bulgáriában, Romániában és Ukrajnában, továbbá tesztelik Csehország, Lengyelország, valamint Szlovákia mezőgazdasági területein is.